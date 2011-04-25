ظرفیت بالای بورس برای انتشار اوراق مشارکت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آرام امروز در همایش تخصصی فرصتهای تامین مالی برای ناشران پذیرفته شده در بورس تهران گفت: بیش از 80 درصد تامین مالی شرکتها در دنیا از طریق انتشار اوراق مشارکت صورت می گیرد.
مدیرعامل تامین سرمایه امین به حجم انتشار اوراق بهادار بینالمللی اشاره کرد و گفت: از حیث توسعه مالی و حوزه تامین مالی و مدیریت ریسک ظرفیت بزرگی پیشرو داریم.
وی با اشاره به اینکه در ایران مرجع صدور اوراق بهادار براساس قانون بازار سرمایه، سازمان بورس است، افزود: این در حالی است که در ایران مرجع صدور برخی اوراق بهادار مانند گواهی سپرده عام، خاص، اوراق مشارکت دولتی، شهرداریها و صکوک ارزی بانک مرکزی است.
آرام با بیان اینکه با مصوبه اخیر بانک مرکزی تمامی معاملات ثانویه اوراق باید از طریق بازار ثانویه انجام شود، تصریح کرد: بانک مرکزی در سال گذشته سه هزار و 750 میلیارد تومان مجوز اوراق مشارکت صادر کرد.
وی ادامه داد: سال گذشته 80 میلیارد تومان گواهی سپرده و عام توسط بانک مرکزی صادر شد، در حالی که 1445 میلیارد تومان اوراق مشارکت از طریق بازار سرمایه منتشر شد.
مدیرعامل تامین سرمایه امین گفت: اوراق مشارکتی که منتشر می شود، برای پروژههایی است که استاندارد مالی بالایی دارند و طرحهایی که ساختار مالی ندارند، نمیتوانند مجوز اوراق مشارکت دریافت نمایند.
وی با اشاره به اینکه در زمینه استانداردسازی در بورس باید اقدامات زیادی صورت گیرد و استاندارد مشخصی برای شرکتهای تولیدی و خدماتی تعیین شود، افزود: در حوزه تامین مالی بیشتر شرکتها مشکل نقدینگی دارند تا به بهرهبرداری برسند.
آرام قابل تبدیل بودن اوراق مشارکت به سهام خود ناشر یا دیگر شرکتها و نیز عرضه بخشی از صکوک در بورس بینالمللی را از پیشنهادات مطرح شده در زمینه اوراق مشارکت و صکوک عنوان کرد.
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