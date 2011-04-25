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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

آرام مطرح کرد:

ظرفیت بالای بورس برای انتشار اوراق مشارکت

مدیرعامل تامین سرمایه امین با بیان اینکه بیش از 80 درصد تامین مالی بنگاهها در دنیا از طریق انتشار اوراق بهادار صورت می گیرد، گفت: ظرفیت انتشار اوراق مشارکت از طریق بورس بسیار بالا است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آرام امروز در همایش تخصصی فرصتهای تامین مالی برای ناشران پذیرفته شده در بورس تهران گفت: بیش از 80 درصد تامین مالی شرکتها در دنیا از طریق انتشار اوراق مشارکت صورت می گیرد.

مدیرعامل تامین سرمایه امین به حجم انتشار اوراق بهادار بین‌المللی اشاره کرد و گفت: از حیث توسعه‌ مالی و حوزه‌ تامین مالی و مدیریت ریسک ظرفیت بزرگی پیشرو داریم.

وی با اشاره به اینکه در ایران مرجع صدور اوراق بهادار براساس قانون بازار سرمایه، سازمان بورس است، افزود: این در حالی است که در ایران مرجع صدور برخی اوراق بهادار مانند گواهی سپرده‌ عام، خاص، اوراق مشارکت دولتی، شهرداری‌ها و صکوک ارزی بانک مرکزی است.

آرام با بیان اینکه با مصوبه اخیر بانک مرکزی تمامی معاملات ثانویه اوراق باید از طریق بازار ثانویه انجام شود، تصریح کرد: بانک مرکزی در سال گذشته سه هزار و 750 میلیارد تومان مجوز اوراق مشارکت صادر کرد.

وی ادامه داد: سال گذشته 80 میلیارد تومان گواهی سپرده و عام توسط بانک مرکزی صادر شد، در حالی که 1445 میلیارد تومان اوراق مشارکت از طریق بازار سرمایه منتشر شد.

مدیرعامل تامین سرمایه امین گفت: اوراق مشارکتی که منتشر می شود، برای پروژه‌هایی است که استاندارد مالی بالایی دارند و طرحهایی که ساختار مالی ندارند، نمی‌توانند مجوز اوراق مشارکت دریافت نمایند.

وی با اشاره به اینکه در زمینه استاندارد‌سازی در بورس باید اقدامات زیادی صورت گیرد و استاندارد مشخصی برای شرکت‌های تولیدی و خدماتی تعیین شود، افزود: در حوزه‌ تامین مالی بیشتر شرکت‌ها مشکل نقدینگی دارند تا به بهره‌برداری برسند.

آرام قابل تبدیل‌ بودن اوراق مشارکت به سهام خود ناشر یا دیگر شرکت‌ها و نیز عرضه بخشی از صکوک در بورس بین‌المللی را از پیشنهادات مطرح شده در زمینه اوراق مشارکت و صکوک عنوان کرد.

کد مطلب 1297288

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