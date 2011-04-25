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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۳۶

حدادی:

فضای اداری ثبت اسناد ساوجبلاغ مناسب نیست

فضای اداری ثبت اسناد ساوجبلاغ مناسب نیست

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار ساوجبلاغ با بیان اینکه فضای اداری ثبت اسناد ساوجبلاغ مناسب نیست، خواستار هماهنگی برای احداث ساختمان برای این اداره در ساوجبلاغ شد.

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ از دیدار با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز خبر داد و گفت: در این دیدار با توجه به مناسب نبودن فضای اداری ثبت اسناد در ساوجبلاغ خواهان استقرار ساختمانی مناسب برای این امر در شهرستان شده  است.
 
وی گفت: کامپیوتری کردن پرونده ها از ضروری ترین کارهاست که با ساخت و تکمیل ساختمان این اداره در شهرستان باید دراولویت قرارگیرد.
 
حدادی افزود: با تدوین برنامه پنج ساله دولت، چشم انداز توسعه شهرستان نیز مطالعه شده و با نگاه مثبت و خوب باید عملیاتی و کاربردی شود.

فرماندار ساوجبلاغ در پایان گفت: برای تهیه زمین اداره ثبت اسناد و املاک، پیشنهادی به هیئت مدیره شهر جدید شده تا در جلسه مطرح و نسبت به اختصاص آن اقدام شود.
 
 
کد مطلب 1297290

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