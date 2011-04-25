فضای اداری ثبت اسناد ساوجبلاغ مناسب نیست

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ از دیدار با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز خبر داد و گفت: در این دیدار با توجه به مناسب نبودن فضای اداری ثبت اسناد در ساوجبلاغ خواهان استقرار ساختمانی مناسب برای این امر در شهرستان شده است.

وی گفت: کامپیوتری کردن پرونده ها از ضروری ترین کارهاست که با ساخت و تکمیل ساختمان این اداره در شهرستان باید دراولویت قرارگیرد.

حدادی افزود: با تدوین برنامه پنج ساله دولت، چشم انداز توسعه شهرستان نیز مطالعه شده و با نگاه مثبت و خوب باید عملیاتی و کاربردی شود.



فرماندار ساوجبلاغ در پایان گفت: برای تهیه زمین اداره ثبت اسناد و املاک، پیشنهادی به هیئت مدیره شهر جدید شده تا در جلسه مطرح و نسبت به اختصاص آن اقدام شود.



