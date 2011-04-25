توسعه آموزشهای مهارتی در نظرآباد موجب کاهش بیکاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در نظرآباد، ابراهیم کسائیان ظهر دوشنبه در دیدار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استاان البرز با ویریال ضمن تشکر از زحمات انجام شده توسط این اداره کل، خدمات ارائه شده در زمینه ارائه آموزش های مهارتی را بویژه در زمینه آموزش نانوایان مطلوب ارزیابی نمود .

وی ترویج و توسعه آموزش های مهارتی در این شهرستان را برای رفع مشکل بیکاری و تأمین نیروی بومی صنایع موجود در شهرستان نظرآباد را یک ضرورت برشمرد و بر تلاش مجموعه فرمانداری برای پیگیری و رفع مشکلات مطرح شده تأکید کرد.

محمود محمدحسن مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز به همراه رحمت داسدار سرپرست مرکز آموز ش فنی و حرفه ای شهرستان نظر آباد با فرماندار این شهرستان دیدار کرده و در خصوص چگونگی افزایش فعالیتهای اداره کل فنی و حرفه ای گفتگو کردند.

در این دیدار، گزارش اجمالی فعالیتهای مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نظرآباد از سوی داسدار مطرح شد، سپس محمد حسن به توانمندیهای آموزش فنی و حرفه ای در منطقه اشاره و مشکلات آموزش فنی و حرفه ای در آن شهر ستان را مطرح کرده و بر ضرورت تعامل فرمانداری و مرکز آموزش فنی و حرفه ای در جهت ترویج ، توسعه آموزش های مهارتی در آن منطقه تأکید کرد.



