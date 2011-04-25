ساخت تلسکوپی پرسرعت برای ردیابی زباله های فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، تلسکوپ نظارت آسمان یا SST تلسکوپی است که توسط آژانس پروژه های تحقیقات پیشرفته دفاعی یا دارپا ساخته شده و قرار است از آن برای محافظت از دارایی های بین المللی و آمریکایی از جمله ماهواره های تجاری و بین المللی در مدار زمین، استفاده شود.

محققان در حال حاضر در حدود 22 هزار جرم مصنوعی را در مدار زمین یافته اند، از ذره های کوچک گرفته تا قطعات ماهواره های بزرگ و انتظار می رود تعداد این اجرام تا 20 سال آینده سه برابر شود. حتی قطعه ای یک سانتیمتری نیز می تواند منجر به ایجاد خسارتهای شدید به یکی از ماهواره های گرانقیمت و حیاتی ارتباطاتی و یا تدافعی شود.

در حال حاضر نیروی هوایی آمریکا فهرستی از اجرام شناخته شده در مدار زمین را با استفاده از شبکه ای ترکیبی از رادارها و تلسکوپهای زمینی و هوایی به دست آورده است. این شبکه می تواند مسیر حرکت اجرام را به خوبی ردیابی کند اما برای مقابله با حجم رو به افزایش این ذرات به سیستم اکتشافی قدرتمندتری نیاز خواهد بود. تلسکوپ SST تمرکز اصلی خود را بر روی مناطقی از مدار هم گردش زمین قرار خواهد داد که در حدود 35 هزار کیلومتر از سیاره فاصله دارند.

این تلسکوپ که ساخته شدن آن 9 سال زمان و 110 میلیون دلار سرمایه صرف خواهد کرد از میدان دید وسیعی برخوردار بوده، بسیار حساس است و می تواند طی یک شب چندین بار آسمان را رصد کند. این ابزار می تواند با سرعتی بالاتر از شبکه نظارت آسمان اجرام کوچک و کمرنگ را رصد کرده و با افزودن به اطلاعاتی که در حال حاضر درباره زباله های فضایی وجود دارند امکان پیش بینی دقیقتر مسیر زباله های فضایی را به وجود آورد.

بر اساس گزارش نیچر، دریچه دیافراگم این تلسکوپ 3.5 متر خواهد بود که این میزان سه برابر دیافراگم تلسکوپهای زمینی کنونی است. این تلسکوپ همچنین از سه سیستم آینه ای برخوردار است تا بتواند تصاویر را در بالاترین حد وضوح به ثبت برساند. SST اولین تصویر خود را در فوریه 2011 به ثبت رسانده است اما در حال حاضر در حال سپری کردن دوره های آزمایشی بوده و باید تنظیمات بیشتری بر روی آن انجام بگیرد.