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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۲۶

مبلغات شرق استان سمنان با مباحث ویژه مهدویت آشنا می شوند

مبلغات شرق استان سمنان با مباحث ویژه مهدویت آشنا می شوند

سمنان - خبرگزاری مهر: کارشناس امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از برگزاری کارگاه آموزشی مربیگری مهدویت ویژه مبلغات حوزه های علمیه شهرستان شاهرود و دامغان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، فهیمه کریمیان ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در شاهرود با بیان اینکه این کارگاه چهار روزه و در قالب 32 ساعت است، افزود: ارتقاء سطح علمی و آگاهی مبلغات، ایجاد بصیرت و جلوگیری از خرافات و بدعت ها در رابطه با مهدویت در جامعه از مهم ترین اهداف برگزاری این کارگاه است.

وی با تأکید بر اینکه امروز باید موضوع مهدویت در دستور کار مراکز فرهنگی و مذهبی قرار گیرد، گفت: در جهت گسترش فرهنگ مهدویت باید بین مفاهیم بین‌الملل امروزی و مفاهیم مهدویت و موعودگرایی رابطه ایجاد کنیم.

کارشناس امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، کوتاهی و کم کاری در امر مهدویت را زمینه ساز بروز خرافات و سطحی نگری دانست.

وی تصریح کرد: بیاد سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری حوزه های علمیه به عنوان متولیان این امر گام های جدی تری بردارند و با پرورش و تقویت نیروهای متخصص و نظارت بر مراکزی که در این جهت فعالیت می کنند، به آموزش و پژوهش در این عرصه همت گمارند.

کریمیان تصریح کرد: کارگاه آموزشی مهدویت، هشتم و نهم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور استادان برجسته مرکز تخصصی مهدویت قم در شاهرود و دهم و یازدهم نیز در دامغان برگزار می شود.

وی تعداد مبلغات شرکت کننده در این کارگاه آموزشی را یکصد و 20 نفر ذکر کرد و گفت: با برنامه ریزی های انجام شده، این کارگاه در آینده نزدیک برای مبلغات غرب استان نیز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1297296

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