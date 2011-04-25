مبلغات شرق استان سمنان با مباحث ویژه مهدویت آشنا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، فهیمه کریمیان ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در شاهرود با بیان اینکه این کارگاه چهار روزه و در قالب 32 ساعت است، افزود: ارتقاء سطح علمی و آگاهی مبلغات، ایجاد بصیرت و جلوگیری از خرافات و بدعت ها در رابطه با مهدویت در جامعه از مهم ترین اهداف برگزاری این کارگاه است.

وی با تأکید بر اینکه امروز باید موضوع مهدویت در دستور کار مراکز فرهنگی و مذهبی قرار گیرد، گفت: در جهت گسترش فرهنگ مهدویت باید بین مفاهیم بین‌الملل امروزی و مفاهیم مهدویت و موعودگرایی رابطه ایجاد کنیم .

کارشناس امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، کوتاهی و کم کاری در امر مهدویت را زمینه ساز بروز خرافات و سطحی نگری دانست.

وی تصریح کرد: بیاد سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری حوزه های علمیه به عنوان متولیان این امر گام های جدی تری بردارند و با پرورش و تقویت نیروهای متخصص و نظارت بر مراکزی که در این جهت فعالیت می کنند، به آموزش و پژوهش در این عرصه همت گمارند.

کریمیان تصریح کرد: کارگاه آموزشی مهدویت، هشتم و نهم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور استادان برجسته مرکز تخصصی مهدویت قم در شاهرود و دهم و یازدهم نیز در دامغان برگزار می شود.

وی تعداد مبلغات شرکت کننده در این کارگاه آموزشی را یکصد و 20 نفر ذکر کرد و گفت: با برنامه ریزی های انجام شده، این کارگاه در آینده نزدیک برای مبلغات غرب استان نیز برگزار خواهد شد.