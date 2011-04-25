توسعه و پیشرفت کرمانشاه در اولویت کاری تمام مسئولان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، استاندار کرمانشاه صبح دوشنبه در بازدید از چند طرح صنعتی استان، اظهار داشت: هر فردی که باعث توسعه صنعت در استان شود قابل تکریم و احترام است.

وی تأکید کرد: منفعت کلیه طرح ها و پروژه هایی که در استان اجرا خواهد شد، به خود مردم برمی گردد و لازم است برای هرچه بیشتر صنعتی شدن استان تلاش صادقانه و مضاعف به عمل آوریم.

هاشمی خاطرنشان کرد: دستگاههای ذیربط باید محترمانه با صنعتگران و سرمایه گذاران برخورد کنند و زمینه های لازم را جهت سرمایه گذاران داخلی و خارجی مهیا کنند.

استاندار کرمانشاه و تنی چند از مدیران استانی از چند پروژه مهم از جمله مجتمع صنعتی تایرکورد(تولیدکننده نخ تایربا ظرفیت سالانه 15هزارتن در سال)، شرکت کاشی بیستون(تولیدکننده کاشی دیواری)، شرکت چینی کرد(تولیدکننده چینی بهداشتی و...)، شرکت کاشی کرد(تولیدکننده کاشی دیواری،سرامیکی کف)، شرکت سویل پلاست(تولیدکننده انواع قطعات پلاستیکی)، شرکت ریخته گری دقیق صنعت گستر، شرکت ایده پرداز زاگرس(تولید کننده اسکلت فولادی و سوله و جرثقیل های سقفی) بازدید بعمل آورد.