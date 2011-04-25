مقاله پژوهشگر جوان تبریزی در کنفرانس ریاضی 2011 آتن پذیرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این کنفرانس ریاضی به منظور ایجاد خلاقیت و نوآوری و پرورش مهارت ها و حس رقابت نزد دانش آموزان مدارس اروپایی و مدارس بین المللی در دوره سنی 18- 12 سال و علاقمند به موضوع ریاضیات توسط بنیاد «تالس» و انجمن ریاضیات قبرس (یونان) پایه گذاری شده است .

در سومین سال برگزاری این کنفرانس بیش از 250 دانش آموز از 16 کشور از قبیل آمریکا، سوئد، آلمان، ایتالیا، رومانی، بلغارستان، یونان، مکزیک، لهستان، ایران و ... حضور داشتند که در مجموع از میان 200 مقاله ریاضی ارسال شده 70 مقاله جهت ارائه برگزیده شدند.

آریان اصغری فرد دانش آموز پایه سوم رشته ریاضی دبیرستان غیر دولتی علوی یک تبریز تنها شرکت کننده ایرانی در کنفرانس مذکور، علاوه بر ارائه مقاله خود موفق به اخذ یاد بود افتخار در زمینه پوسترهای برگزیده در زمینه طراحی پوستر ریاضی نیز شد.