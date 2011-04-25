بهزیستی پیگیر وضعیت حقوقی هانیه است

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد اسفندیاری روز دوشنبه در حاشیه مراسم ملاقات با هانیه 8 ساله در بیمارستان رسول اکرم (ص) گفت: وضعیت این کودک رو به بهبود است و در خصوص درمان و هزینه های بیمارستانی نیز بهزیستی حمایت می کند و مددکار بهزیستی به صورت شبانه روزی مراقبش است.

وی افزود: اداره کل حقوقی سازمان بهزیستی پیگیر موضوع کودک آزاری است و تا زمان اتمام مراحل حقوقی و صدور حکم قطعی قضایی، هانیه تحت حمایت بهزیستی خواهد بود.

سرپرست سازمان بهزیستی تاکید کرد: بیشتر خانواده هایی که از لحاظ سواد در سطح پایین بوده و معتاد به موادمخدر و یا در مواردی دچار بیماریهای خاص روانی هستند، این قبیل کارها و آزارها را انجام می دهند بنابراین ما باید فرهنگسازی کرده و در بعد فرهنگی و اجتماعی کار کنیم.

اسفندیاری با بیان اینکه کودک ‌آزاری یک آسیب اجتماعی خیلی جدی در کشور ما محسوب نمی‌شود، در عین حال گفت: هر چند مواردی همچون آن چه که برای هانیه اتفاق افتاد زیاد نیست اما با توجه به فرهنگ دینی ما حتی یک مورد وقوع کودک‌آزاری نیز زیاد محسوب می‌شود.

وی از تقویت اورژانس اجتماعی خبر داد و گفت: لایحه ای را برای تقویت اورژانس اجتماعی و قدرت اجرایی بیشتر مددکاران اورژانس اجتماعی در دست تهیه و تدوین داریم.

اسفندیاری از بررسی این لایحه‌ای در کمیسیون اجتماعی دولت به منظور تقویت و توسعه کمی و کیفی اورژانس اجتماعی خبر داد و خاطر نشان کرد: در صورت تایید این لایحه در دولت،برای تایید نهایی به مجلس ارسال می شود.

وی تاکید کرد:همچنین به دنبال حل مشکلاتی که در هماهنگی میان اورژانس اجتماعی و دستگاه قضایی وجود دارد نیز هستیم.

هانیه ، دختر 8 ساله است که چندی پیش توسط ناپدری خود به شدت مورد آزار جسمی قرار گرفت به طوریکه دو ساعد این کودک شکسته و نقاط مختلف بدنش با اجسام مختلفی سوزانده شده است.