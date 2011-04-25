متخلفان شهرآورد اصفهان محروم و جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون هندبال که قرار بود روز یکشنبه هفته جاری با هدف بررسی تخلفات بازیکنان در شهرآورد اصفهان برگزار شود با یک روز تاخیر در محل این فدراسیون برگزار شد. در این جلسه تخلف دو بازیکن از تیم‌های ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه سپاهان محرز شناخته شد.

بدین ترتیب "وولوکوویچ" بازیکن خارجی تیم ذوب آهن اصفهان به همراه سعید برخورداری بازیکن تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان به غیر از یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود به دلیل اخراج از زمین (انجام پنج خطا)، به یک جلسه محرومیت تعلیقی و پرداخت پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

مهمترین شهرآورد اصفهان در چارچوب هفته چهاردهم از رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و بین دو تیم ذوب آهن و فولاد مبارکه سپاهان برگزار شد. در این مسابقه ذوب آهن به پیروزی رسید.