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۲۳ آبان ۱۳۸۳، ۱۶:۴۸

وزيرامور خارجه فرانسه :

دولت مستقل فلسطين ممكن است حتي با مرز هاي موقت

وزير امور خارجه فرانسه امروز گفت : تشكيل يك دولت مستقل فلسطيني حتي با مرز هاي موقت نيز امكان پذير خواهد بود .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، ميشل بارنيه در گفتگوي با راديو فرانسه گفت : تشكيل يك دولت مستقل فلسطيني كه يكي از شرايط صلح و امنيت در منطقه است حتي اگر با مرز هاي موقت باشد امكان پذير است .

وي افزود كه با مرگ ياسر عرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين اين امكان سريعتر پيش خواهد رفت .

بارنيه خاطر نشان كرد : امروز با برگزاري انتخابات در فلسطين صفحه جديدي در تاريخ فلسطين گشوده خواهد شد كه ممكن و ضروري است  طبق قانون اساسي ظرف شصت روز برگزار شود .

وزير امور خارجه فرانسه تاكيد كرد برقراري روند صلح بين فلسطين و اسرائيل يك امر مهم و فوري براي آمريكا و اروپا است .

روز گذشته توني بلر نخست وزير انگليس و جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا در ديدار با يكديگر ابراز خوشبيني كردند كه پس از مرگ عرفات روند صلح خاور ميانه احياء شود . 

کد مطلب 129731

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