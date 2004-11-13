دولت مستقل فلسطين ممكن است حتي با مرز هاي موقت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، ميشل بارنيه در گفتگوي با راديو فرانسه گفت : تشكيل يك دولت مستقل فلسطيني كه يكي از شرايط صلح و امنيت در منطقه است حتي اگر با مرز هاي موقت باشد امكان پذير است .

وي افزود كه با مرگ ياسر عرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين اين امكان سريعتر پيش خواهد رفت .



بارنيه خاطر نشان كرد : امروز با برگزاري انتخابات در فلسطين صفحه جديدي در تاريخ فلسطين گشوده خواهد شد كه ممكن و ضروري است طبق قانون اساسي ظرف شصت روز برگزار شود .



وزير امور خارجه فرانسه تاكيد كرد برقراري روند صلح بين فلسطين و اسرائيل يك امر مهم و فوري براي آمريكا و اروپا است .



روز گذشته توني بلر نخست وزير انگليس و جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا در ديدار با يكديگر ابراز خوشبيني كردند كه پس از مرگ عرفات روند صلح خاور ميانه احياء شود .

