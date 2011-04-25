واگذاری کارت اعتباری کارگری/ دولت به تعیین مزد 89 و 90 رای نداد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی در مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام (ره) که با حضور تشکل های کارگری برگزار شده است، گفت: پس از 33 سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، کارگران مثل سربازانی با تمام توان برای دفاع از کیان مقدس نظام اسلامی ایستادگی کردهاند و نسبت به راه امام (ره) وفادار بودهاند.
وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام اینکه اعطای کارت خرید اعتباری به میزان 1.5 میلیون تومان به همه کارگران کشور در هفته کارگر در دستور کار وزارتخانه متبوعش قرار دارد، اظهار داشت: در سالی که توسط رهبر به نام جهاد اقتصادی نامگذاری شد باید بتوانیم راه امام را دنبال و پایههای سربلندی کشور را مستحکم کنیم.
واگذاری کارت اعتباری
شیخ الاسلامی تصریح کرد: دولت با تمام توان خود درصدد برطرف کردن مشکلات است و باید این نکته را نیز در نظر داشت که برگزاری روز جهانی کارگر و برنامههایی که براساس آن ترتیب داده میشود خواستگاه آن سرکوبی خواستههای صنفی کارگران در ایالت شیکاگو آمریکا بود.
وی با اشاره به اینکه نظام و دولت از کارگران تقدیر میکنند و کارگران نیز ارزشها و دستاوردهای انقلاب را پاس میدارند، گفت: به پاس هدایتهای رهبر معظم انقلاب بین 3 ضلع مثلث یعنی دولت، جامعه کارگری و جامعه کارفرمایی هیچ شکافی وجود ندارد.
وزیر کار ادامه داد: اغلب در میان تصمیمگیریهایی که انجام میشود نمایندگان دولت رای نمیدهند و به خواستههای کارگری و کارفرمایی احترام گذاشته و ما تنها نظرات کارشناسی و مدیریتی خود را اعلام میکنیم، همانگونه که برای تعیین حداقل دستمزد سال 89 و 90 دولت رای نداد.
عدم رای به تعیین مزد 89 و 90
شیخالاسلامی با تاکید بر اینکه دولت تلاش می کند تا تصمیمگیریها در فضایی 3 جانبه باشد، بیان کرد: حداقل دستمزد تعیین شده در خور شان و تلاش کارگران نیست اما در این شرایط بحثهایی وجود دارد که شما کارگران از آن بیگانه نیستید و آن را درک میکنید.
وی از تلاش دولت برای ارائه بستههای حمایتی جهت کارگران سخن گفت و افزود: با اجرایی شدن این بستههای حمایتی، طبقه بندی قشر کارگر ارتقا مییابد. همچنین نهایی و اجرا شدن موضوع بیمه کارگران ساختمانی در سال گذشته کار بزرگی در جهت حمایت از آنان بود.
وزیر کار ادامه داد: همچنین موضوع مسکن مهر در سال گذشته با جدیت دنبال شد و امروز خانهدار شدن کارگران یک رویا نیست و بسیاری از آنان در فهرست دریافت خانه بوده و همه کارگران میتوانند امیدوار باشند در آینده میتوانند دارای سرپناهی خوب برای خود و خانوادههایشان باشند.
مزد در شان کارگران نیست/ ارائه بستههای حمایتی
شیخ الاسلامی درباره وضعیت کارگران شرکتی نیز خاطر نشان کرد: در سال گذشته تبدیل وضعیت کارگران شرکتی با تصویب دولت و رئیس جمهور پیگری شد که از این طریق قرار شد تا همه به صورت قراردادهای مستقیم کار کنند و تمام شرکتهای پیمانکاری حذف شده و هزینهها به صورت مستقیم به دست کارگران برسد.
وی درباره اعطای سهام عدالت کارگران نیز گفت: اعطای سهام عدالت یکی از مهمترین کارهای ما در سال گذشته بود و کارگران در سراسر کشور از این سهام برخوردار شده و این موضوع گام بلندی در جهت رسیدن به عدالت در کشور بوده است.
وزیر کار توسعه مناطق ورزشی برای کارگران را از دیگر فعالیتهای انجام شده توسط وزارتخانه متبوعش دانست و بیان داشت: هدف از توسعه این مراکز آموزشی این بود تا کارگران بتوانند در حین کار از آنها استفاده کرده و ورزش کنند.
سهام عدالت/ ستاد حج کارگری
شیخالاسلامی اظهار کرد: در آینده با تشکیل ستاد حج عمره کارگری برنامه اعزام کارگران به حج را فراهم میکنیم تا با دریافت وام به این مکان مشرف شوند.
وی با تاکید بر این که بیمه تکمیلی کارگران جزو برنامههای ارزشمند این وزارتخانه است، گفت: با بسیاری از شرکتهای بیمهای توافق کردهایم تا جامعه کارگری را تحت پوشش درمان تکمیلی قرار دهیم تا هزینههای درمان برای آنان کاهش یابد.
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