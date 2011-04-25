50 گفتمان دانشجویی طی دو ماه گذشته در کرمانشاه برگزار شد

سیروس امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، هدف از برپایی گفتمانهای دینی را در این مراکز تقویت مبانی دینی، اجتماعی و فکری و ارتقای سطح آگاهی جوانان و نوجوانان و مخاطبین با مسائل روز جامعه عنوان کرد.
وی افزود: ارتقاء سطح کمی و کیفی گفتمانها و اجرای گفتمانها به صورت چهره به چهره، دقت به برنامهها و بهرهگیری از اساتید توانا و توجه به نیازهای فکری و ذهنی دانشجویان از مهمترین اهداف این اداره کل است.
امیری تصریح کرد: این گفتمانها با موضوعاتی مانند بصیرت سیاسی و دینی، ولایتمداری، جنگ نرم، آسیبهای اجتماعی، زن و خانواده و عرفانهای نوظهور در دانشگاههای شهرستاهای تابعه و استان در فاصله اسفند سال گذشته تا فروردین سالجاری برگزار شده است.
کارشناس فرهنگی و دبیر طرح گفتمانهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه، خاطرنشان کرد: این اداره کل با توجه به برنامه ریزی و هماهنگی لازم با مراکز فرهنگی و آموزشی توانسته این گفتمانها را به صورت کارگاهی و همایشی در مراکز دانشگاهی برگزار کند.
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