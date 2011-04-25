ترافیک گرگان روانسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابراهیم کریمی ظهر دوشننبه در بازدید از طرح های شهری گرگان افزود: با مطالعات مشاورین اولین نقطه در شهر گرگان میدان شهید قندهاری شناخته شد.

وی اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژه از هم اکنون با تجهیز کارگاه آغاز شده است.

وی در خصوص مشخصات این پروژه گفت:این پل در تقاطع شهید قندهاری که در شمال غربی شهر واقع است احداث می شود که محل برخورد چهار محور خیابان امامزاده عبداله در جنوب، بلوار استرآباد در شمال و بزرگراه شهید کلانتری در شرق و ادامه آن در غرب شکل گرفته است.

وی ادامه داد: این روگذر به طول 750 متر با ارتفاع لازم جهت عبور وسایل نقلیه از روی میدان در نظر گرفته شده است که شعاع داخلی میدان برابر 55 متر و 6 خط عبوری بعرض 3ونیم متر در اطراف آن است.

لازم به ذکر است که مدت زمان اجرای این طرح 15 ماه تعیین شده و پیش بینی می شود شهریور ماه 91 به بهره برداری برسد.