ثبت ۱۲ تشکل کارگری، کارفرمایی و صنفی در قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی ظهر دوشنبه در دیدار نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان با امام جمعه قم با اشاره به هفته و روز جهانی کارگر گفت: در استان قم وفاق خوبی بین مجموعه‌های کارگری و کارفرمایی وجود دارد و در یکی دو سال گذشته نیز با برنامه‌های اجرا شده، این وفاق بیشتر شده است.



وی خاطرنشان کرد: همچنان که در تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرای برخی مفاد قانونی در حد کلان، از جمله تعیین دستمزد‌ها در ابتدای هر سال، نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حضور دارند و اصل سه جانبه گرایی در دولت و وزارت کار دیده شده است، در استان قم نیز این روند وجود دارد و روابط تنگاتنگ و بسیار صمیمی در این بخش‌ها حاکم است.



۳۰ درصد پرونده‌های حوزه روابط کار در استان با رویکرد سازشی حل می‌شود



رحمانی در ادامه با اشاره به حوزه روابط کار در بین جامعه کارگری و کارفرمایی استان گفت: سال گذشته حدود ۲ هزار پرونده و دادخواست کارگری رسیدگی شد که بیش از ۳۰درصد پرونده‌ها با رویکرد سازشی حل و فصل گردید.



وی همچنین با اشاره به اینکه ۱۲ تشکل کارگری، کارفرمایی و صنفی در اداره کل کار و امور اجتماعی استان به ثبت رسیده است، ابراز داشت: در هفته گرامیداشت کارگر برنامه‌های متنوعی برای این قشر در نظر گرفته شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به دیدار کارگران کشور با مقام معظم رهبری، همچنین علما و مراجع عظام تقلید، مقامات استانی و استاندار اشاره کرد.



مدیر کل کار و امور اجتماعی افزود: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ورزشی، برگزاری یادواره شهدای کارگر در روز پنج شنبه هفته جاری با همکاری سپاه، مراسم تقدیر از کارگران نمونه و خانواده‌های شهدا، برگزاری جشنواره ملی و... از جمله دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده به مناسبت گرامیداشت هفته کارگر در استان خواهد بود.

