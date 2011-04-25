همایش سالانه مسلمانان فرانسه "اخلاق و هویت" را مورد بررسی قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، حسن سافوی مدیر امور رسانه‌ای اتحادیه سازمانهای اسلامی فرانسه اظهار داشت: این همایش سالانه به موضوع اخلاق مسلمانان در پرتو تحریکات و اقدامات اخیر در فرانسه پرداخته است.

وی افزود: بررسی موضوع اخلاق که روابط انسانها را بایکدیگر و با محیط و جامعه خود سازمان می‌دهد در شرایط کنونی یک ضرورت به شمار می‌آید. این همایش ارزشهای مشترک را بدون توجه به اعتقادات افراد به بحث گذاشته است.

همایش اخلاق اسلامی در مواجهه با چالشهای زمانی روز 22 آوریل (2 اردیبهشت ماه) به منظور بحث درباره موضوعات مختلف مرتبط با مسلمانان فرانسوی از جمله مسائل مربوط به هویت آغاز شد و امروز دوشنبه 25 آوریل ( 5 اردیبهشت‌ماه) خاتمه می‌یابد.

حسن سافوری اظهار داشت: به رغم تلاشهای جهانی شدن برای نزدیک کردن جوامع، این نزدیکی در سطح اجتماعی رخ نداده است. بنابراین ما موضوع اخلاق دوجانبه میان اسلام و غرب را به عنوان محور بررسیهای خود انتخاب کرده تا بتوانیم با مشکلات اجتماعی در جوامع اروپایی مقابله کنیم.

این همایش سالانه در تقویم فرانسه یک تاریخ ثابت دارد و فرصتی را برای دیدار میان مسلمانان، شرکت در سخنرانیهای متفکران و علما و همچنین استفاده از برنامه‌ای حاشیه ای این همایش چون نمایشگاه کتاب، مسابقات قرآن و سایر نمایشگاهها فراهم می‌کند.

سافوی با اشاره به رشد فضای ضد اسلامی میان سیاستمداران فرانسوی به‌ویژه حزب حاکم و رهبران حزب راست گرای جبهه ملی فرانسه اظهار داشت: حزب حاکم به جای رفع نیازها و مشکلات اقتصادی فرانسه روی بحث درباره اسلام در فرانسه متمرکز شده و گویی اسلام را عامل تمام مشکلات فرانسه تلقی می‌کند.