طراحی و تولید نخستین مولد توربینی برق و گرما

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد صباغی معاون توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اعلام این مطلب افزود: این طرح توسط بخش خصوصی ارائه شده و در سازمان گسترش برای تولید نمونه اولیه و سپس تولید انبوه برنامه ریزی شده است.

وی اضافه کرد: در پنج سال آینده حداقل 600 مگاوات برق و گرما با مولدهای توربینی تولید و در کشور به مصرف خواهد رسید.



صباغی با بیان این که عمده مولدهای مقیاس کوچک وارداتی CHP به کشور توربینی نبوده و موتور احتراق داخلی بر روی آنها نصب شده، اظهار داشت: هزینه های نصب و نگهداری مولدهای توربینی پایین تر از مولدهای دیگر بوده و قیمت تمام شده مولدهای توربینی ساخت داخل نیز کاملا با نمونه های خارجی قابل رقابت است.



معاون توسعه صنایع پیشرفته ایدرو پیش بینی کرده طراحی و تولید نخستین نمونه مولد توربینی همزمان برق و گرما تا 14 ماه آینده به نتیجه برسد.



وی خاطرنشان کرد: با رسیدن به دانش فنی طراحی و تولید مولدهای توربینی همزمان برق و گرما، امکان تعمیر و جایگزینی مولدهای وارداتی که هم اکنون در صنایعی از جمله صنعت نفت و گاز کشور بکار گرفته شده اند، فراهم می شود و منافع اقتصادی فراوانی برای کشور در پی خواهد داشت.