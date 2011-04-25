ویژه برنامه های هفته کارگر در البرز اعلام شد

میر احد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج برنامه های هفته کارگر را تشریح کرد.

وی اظهار داشت: به منظور انسجام بخشیدن به برنامه های گرامیداشت هفته کارگر جلسه ای با مسئولین ذیربط برگزار شده و هماهنگی های لازم با فرماندهی بسیج حوزه کارگری، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، استانداری ،فرمانداری، ادارات صنایع، تامین اجتماعی و فنی حرفه ایی استان البرز بعمل آمده تا در هفته کارگر سالجاری در شهرستانهای استان نیز شاهد برگزاری مراسم با شکوهی جهت گرامیداشت مقام والای کارگر باشیم.



مدیر کل کار و امور اجتماعی استان البرز در ادامه افزود: در راستای برنامه های اعلام شده وزارت کار و امور اجتماعی در این هفته برنامه های خاص دیگری نیز در گرامیداشت مقام کارگر برگزار می شود.

وی بیان کرد: از جمله این برنامه های سراسری، اعزام کارگران نمونه و نمایندگان کارگران استان برای دیدار با مقام معظم رهبری و برگزاری جشنواره ملی امتنان از کارگر نمونه و گروه کارهای نمونه واحدهای تولیدی سراسر کشور با حضور ریاست محترم جمهور است.

حسینی خاطرنشان کرد: همچنین در استان البرز نیز برنامه دیدار کارگران و تشکلات کارگری با امام جمعه، استاندار و مسئولان سیاسی استان و افتتاح پروژه های عمرانی کارگری و... از جمله برنامه های هفته گرامیداشت مقام کارگر است که فردا اجرایی می شود.



حسینی در ادامه افزود: با توجه به هماهنگی های بعمل آمده با مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی منطقه در هفته کارگر واحدهای تولیدی استان نیز به برگزاری مراسم تجلیل از کارگران نمونه واحدهای خود و گرامیداشت هفته کارگر اقدام خواهند کرد.