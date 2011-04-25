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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۰۹

ویژه برنامه های هفته کارگر در البرز اعلام شد

ویژه برنامه های هفته کارگر در البرز اعلام شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل کار و امور اجتماعی البرز برنامه های هفته کارگر در این استان را اعلام کرد.

میر احد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج برنامه های  هفته  کارگر را تشریح کرد.

وی اظهار داشت: به منظور انسجام بخشیدن به برنامه های گرامیداشت هفته کارگر جلسه ای با مسئولین ذیربط برگزار شده و هماهنگی های لازم با  فرماندهی بسیج حوزه کارگری، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، استانداری ،فرمانداری، ادارات صنایع، تامین اجتماعی و فنی حرفه ایی استان البرز بعمل آمده تا در هفته کارگر سالجاری در شهرستانهای استان نیز شاهد برگزاری مراسم با شکوهی جهت گرامیداشت مقام والای کارگر باشیم.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان البرز در ادامه افزود: در راستای برنامه های اعلام شده وزارت کار و امور اجتماعی در این هفته برنامه های خاص دیگری نیز در گرامیداشت مقام کارگر برگزار می شود.
 
وی بیان  کرد: از جمله این برنامه های سراسری، اعزام کارگران نمونه و نمایندگان کارگران استان برای دیدار با مقام معظم رهبری و برگزاری جشنواره ملی امتنان از کارگر نمونه و گروه کارهای نمونه واحدهای تولیدی سراسر کشور با حضور ریاست محترم جمهور است.
 
حسینی خاطرنشان کرد: همچنین در استان البرز نیز برنامه دیدار کارگران و تشکلات کارگری با امام جمعه، استاندار و مسئولان سیاسی استان و افتتاح پروژه های عمرانی کارگری و... از جمله برنامه های هفته گرامیداشت مقام کارگر است که فردا اجرایی می شود.

حسینی در ادامه افزود: با توجه به هماهنگی های بعمل آمده با مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی منطقه در هفته کارگر واحدهای تولیدی استان نیز به برگزاری مراسم تجلیل از کارگران نمونه واحدهای خود و گرامیداشت هفته کارگر اقدام خواهند کرد.
کد مطلب 1297321

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