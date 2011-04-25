مسئولان خواسته‌ های مردم بافق را مدنظر قرار دهند

کاظم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با اشاره به وقایعی که ظرف چند روز گذشته در شهرستان بافق و به دنبال انتصاب مدیرعامل جدید شرکت سنگ‌‌آهن مرکزی ایران - بافق رخ داد اظهار داشت: مردم نباید اجازه دهند دشمنان از رفتارهای آنها استفاده تبلیغاتی کنند و از خواسته‌های به حق آنها به نفع خود سوءاستفاده کنند.

وی افزود: انتظار بروز چنین وقایعی را نداشتیم و شاید علت اصلی آن کم‌ سلیقگی و یا بی‌ دقتی برخی مسئولان کشوری و استانی در انتخاب مدیرعامل سنگ ‌آهن بافق و زمان این معارفه بود.

نماینده مردم شهرستانهای ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس شورای اسلامی افزود: در این زمینه لازم بود از نظرات مردم، مسئولان شهرستان و نمایندگان مردم اعم از مجلس و شوراها استفاده می‌ شد که متأسفانه این امر محقق نشد.

وی یادآور شد: با ابلاغی که به نام یکی از کارکنان سنگ‌آهن زده شد نظرات مردم در مورد انتخاب مدیر بومی به تحقق پیوست اما در مرحله بعد با انتخاب یک مدیر غیربومی خواسته مردم محقق نشد و سبب اعتراضات گسترده مردم بافق شد.

فرهمند یکی دیگر از دلایل مسائل پیش آمده در بافق را زمان این معارفه دانست و افزود: این معارفه نباید در زمانی که مردم از این گزینش ناراحت بودند اتفاق می‌افتاد.

وی خاطرنشان کرد: کم توجهی به وضعیت عمرانی این شهرستان به رغم برخورداری از نعمت سنگ ‌آهن و به عنوان نمونه مشکل گازرسانی به این شهرستان نیز نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.

فرهمند افزود: انتظار نمی‌رفت که برنامه‌ریزیها به صورتی پیش برود که مردمی که بالاترین مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را داشته‌اند و ولایتمداری خود را در تمام عرصه‌ها نشان داده‌اند ناگزیر شوند درخواستهای خود برای به کارگیری نیروهای بومی در سطح خیابانها مطرح کنند.

وی همچنین از مردم شهرستان بافق خواست تا از هرگونه اظهارنظر و حرکتی که سوءاستفاده دشمنان نظام را به دنبال داشته باشد خودداری کنند و از ایجاد کدورت بین مردم و مسئولان خودداری کنند و بگذارند تا مسئولان استان تصمیمات مناسبی را در این زمینه اتخاذ کنند.

فرهمند از مسئولان استان نیز خواست تا در تصمیمات خود خواسته‌ های مردم را در نظر داشته باشند.

فرهمند همچنین از پیگیری خود در سطح وزارت صنایع و معادن و استانداری یزد برای حل این مسائل نیز خبر داد.

از چندی پیش حکم یکی از کارکنان بومی شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران - بافق برای تصدی پست مدیرعامل این شرکت نوشته شد که خوشحالی مردم این منطقه از به کارگیری نیروی بومی در این شرکت مهم را به دنبال داشت اما روز یکشنبه بنا به نظر برخی مسئولان یکی از نیروهای غیربومی به مدیریت عاملی این شرکت منصوب شد.

این انتصاب انتقادات گسترده مردم و کارکنان این شرکت را به دنبال داشت.