کسب مدال طلای مسابقات اختراعات ژنو توسط دانشگاه آزاد اهر

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، این مسابقات که با حضورهزار مخترع و 785 طرح در 22 رشته از 48 کشور جهان، از 15 تا 21 فروردین ماه جاری در شهر ژنو سوئیس برگزار شد، تیم واحد اهر متشکل از هامون تاری وردیان از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، فرخ عبداله زاده بینا و هادی جدیری عباسی از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر در مسابقات بین المللی مخترعان و تکنولوژی جدید اختراعات در شهر ژنو سوئیس(2011) توانستند با کسب مقام اول در رشته عمران مدال طلای این مسابقات را به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر ثبت کنند .

تاری وردیان سخنگوی تیم در مورد خواص و مزایا و کاربردهای این آجر اشاره کرد و گفت: وزن سبک و چگالی کم و مقاومت فشاری مطلوب، عایق حرارتی و صوتی مناسب، تنوع ابعاد و قابلیت برش به اندازه دلخواه، صرفه جویی اقتصادی و کاهش هزینه ها از مزایای این اختراع است.

وی تشریح کرد: این آجر با چگالی780 کیلوگرم بر متر مکعب آجر فوق سبک است که حتی قادر به باقی ماندن بر روی آب را نیز دارد.

تاری وردیان افزود: میزان چگالی آن از این مقدار نیز می تواند کمتر شود؛ ولی با کاهش چگالی، مقاومت آن نیز کم می‌شود. آجر پرلین با چگالی مذکور که به مراتب حدود سه برابر سبکتر از آجر معمولی بوده، مقاومت فشاری آجر معمولی را دارد که در مقایسه با چگالی کم آن بسیار مطلوب است.

وی افزود: از طرفی مانند سفال حالت شکننده ندارد و دیوار ساخته شده با آجر پرلین توانایی نگهداری میخ و پیچ و رولپلاک را در خود دارد. امروزه با توجه به صرفه جویی در مصرف انرژی و اهمیت این موضوع، این امر باید حتماً در ساختمان سازی نیز مد نظر قرار گیرد به همین منظور با استفاده از آجر می توان تا حد زیادی از اتلاف انرژی حرارتی ساختمان جلوگیری کرد .

وی ادامه داد: از طرفی با توجه به آلودگی صوتی در زندگی شهرنشینی عایق صوتی در دیوارهای پیرامونی ساختمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و با توجه به تخلخل ایجاد شده در آجر پرلین، در دیوارهای ساخته شده با این آجر، این نقص تا حدود زیادی برطرف می‌شود.

تاری وردیان گفت: با توجه به نیازهای گوناگون این آجر را می توان در ابعاد مختلف تولید کرد و در حال حاضر ابعاد این آجر به ابعاد 15×40×40 و 10×20×40 و 7.5×20×40 در نظر گرفته شده است. همچنین می توان در اندازه هایی غیر از موارد ذکر شده نیز سفارش گرفت.

وی اظهار داشت: علاوه بر آن آجر پرلین این قابلیت را دارد تا بوسیله اره برش داده شود و به شکل و ابعاد دلخواه تغییر داده شود که این امر یکی از مزایای مهم آن است. دیوار ساخته شده با آجر پرلین به چند طریق موجب کاهش هزینه ها می‌شود :

- با توجه به دسترسی آسان و بومی بیش از 90 درصد مصالح بکار رفته در آجر پرلین، قیمت این آجر بسیار مناسب است 4-2- با توجه به ابعاد آجر پرلین و سبکی آن، ساخت یک دیوار با این آجر در زمان کم و با دستمزد پایین امکانپذیر است.

- میزان ملات مورد استفاده در آجرچینی دیوار با این آجر با توجه به ردیفهای اندک آن به مراتب کمتر است.

- میزان پرت و شکستن مصالح در هنگام حمل و نقل و تخلیه این آجر نزدیک به صفر است.

- استفاده از آجر پرلین، به سبب کاهش بارهای وارد بر سازه ( ثقلی و جانبی) به دلیل وزن کم دیوارها، موجب کاهش ابعاد اعضای سازه می شود و صرفه جویی قابل ملاحظه ای را در هزینه مصالح مصرفی در بردارد .

- این آجر در مراحل پخت، به سبب صرفه جویی در مصرف سوخت بوسیله استفاده از مواد قابل احتراق در کوره آجرپزی کاهش هزینه ها را سبب می شود.