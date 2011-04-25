رئیس اجرایی هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی در این حکم یادآور شده است: به موجب این ابلاغ به عنوان نایب رئیس شورایعالی و رئیس هیأت اجرایی هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی که به منظور تجلیل از پژوهشگران برتر علوم پزشکی کشور در دی ماه سال جاری برگزار می‌شود، منصوب می‌شوید.

جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی هر ساله به منظور تجلیل از مقام و منزلت پژوهشگران، اعضای هیئت علمی دانشجویان فرهیخته دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می‌شود و محققین برجسته داخلی، محققین ایرانی مقیم خارج کشور و محققین کشورهای عضو آیسسکو در آن مشارکت دارند.

دو دسته از افراد حقیقی و نهادهای حقوقی داخل کشور در این جشنواره مورد تقدیر قرار می گیرند. افراد حقیقی شامل محققین، محققین جوان غیر دانشجو و 30 سال و یا کمتر، محققین دانشجو در رشته‌های مختلف علوم پزشکی، صاحبان ابداعات و اختراعات در حیطه‌های علوم پزشکی، محققینی که تحقیقات آنها منجر به ارتقای نظام سلامت شده باشد، هستند.

از نهادهای حقوقی داخل کشور که در جشنواره رازی مورد تقدیر قرار می گیرند می توان به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، مراکز تحقیقاتی مصوب علوم‌پزشکی کشور، مجلات علمی - پژوهشی مصوب علوم پزشکی کشور، کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اشاره کرد.

سازمان‌های غیردولتی، شرکت‌ها، موسسات، انجمن‌های خیریه و انجمن‌های علمی حامی پژوهش‌های علوم پزشکی نیز در این جشنواره تقدیر می شوند.