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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۰۲

پارسایی دبیر سیزدهمین تئاتر مقاومت شد

پارسایی دبیر سیزدهمین تئاتر مقاومت شد

حسین پارسایی به عنوان دبیر سیزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت به همت بنیاد فرهنگی روایت، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، مرکز هنرهای نمایشی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و دیگر نهادهای فرهنگی در دو مقطع زمانی بزرگداشت هفته دفاع مقدس و هفته بسیج در تهران و شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

پارسایی در حال حاضر به عنوان مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی فعالیت می‌کند.

کد مطلب 1297334

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