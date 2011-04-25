پارسایی دبیر سیزدهمین تئاتر مقاومت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت به همت بنیاد فرهنگی روایت، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، مرکز هنرهای نمایشی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و دیگر نهادهای فرهنگی در دو مقطع زمانی بزرگداشت هفته دفاع مقدس و هفته بسیج در تهران و شهرستان‌ها برگزار می‌شود.



پارسایی در حال حاضر به عنوان مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی فعالیت می‌کند.