17 کانون فرهنگی اجتماعی بانوان در استان کرمانشاه فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نسرین بهادری در جمع کانون فرهنگی و اجتماعی بانوان روانسر، اظهار داشت: 20 میلیارد ریال اعتبار در سال گذشته برای خوداشتغالی بانوان استان جذب شده که به صورت وام در اختیار هزار و 800 نفر از زنان استان که در زمینه مشاغل خانگی فعالیت می کنند قرارمی گیرد.

وی با تاکید بر ایجاد ساختمان مستقل کانون فرهنگی و اجتماعی بانوان افزود: راه اندازای این کانونها علاوه بر آموزش آسان به بانوان و دختران جوان در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در کاهش آسیب های اجتماعی تاثیر بسزابی دارد.

بهادری عدم شناخت جایگاه افراد در خانواده را از جمله مشکلات اصلی خانواده ها عنوان و تصریح کرد: کمیسیون امور بانوان و خانواده استان در نظر دارد با ارتقا آگاهی و بینش سیاسی و اجتماعی زنان، آموزش بانوان نسبت به حقوق و وظایف خود و برقراری روابط صحیح در بین خانواده ها در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی گامهای موثری را بردارد.

فرماندار شهرستان روانسر نیز در این جلسه گفت: در سال گذشته بیش از 400 نفر از بانوان این شهرستان در رشته های مختلف گواهینامه مهارت دریافت کرده اند.

جلال صفری تصریح کرد: در سالجاری نیز به 153 نفر از بانوان روانسری وام خود اشتغالی پرداخت می شود.