امکان پوشش کانالهای رسانه ملی برای روستاهای بالای 200 نفر در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در سراب، علی نواداد ظهر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سراب با بیان اینکه بیش از 98.5 درصد جمعیت شهرستان سراب از پوشش شبکه یک سیما برخوردارند، اظهار داشت: این مرکز آمادگی لازم برای ایجاد استگاه های تلویزیونی با مشارکت مسوولان محلی را دارد .

وی همچنین با اشاره به مشکلات ارسال اخبار شهرستان ها، از راه اندازی سیستم دریافت خبر از طریق اینترنت خبر داد .

نواداد با بیان اینکه این طرح به صورت آزمایشی در مراغه اجرا می شود، افزود: با حمایت فرمانداران از 15 اردیبهشت ماه سایر شهرستان ها نیز اخبار خود را از این طریق ارسال خواهند کرد .

مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی در ادامه گفت: پخش آزمایشی هفت شبکه تلویزیونی به صورت دیجیتال از اسفند ماه سال گذشته آغاز شده و تا پایان سال 91 تمامی شهرستان ها شبکه های تلویزیونی را به صورت دیجیتال دریافت می کنند .

در این جلسه امام جمعه سراب نیز با تقدیر از خدمات صدا و سیمای مرکز استان گفت: صدا و سیما در دفاع از ارزشها و مقابله با هجمه های فرهنگی دشمنان نقش به سزایی دارد .

حجت الاسلام امیر رشتبری ضمن بیان نیازهای شهرستان سراب در رابطه با رسانه ملبی توجه بیشتر به تولیدات و اخبار شهر ستانها را خواستار شد .

در ادامه این جلسه فرماندار شهرستان سراب نیز بر افزایش و توسعه برنامه های تلویزیونی در شهرستانها تاکید کرد .