هزار تاکسی به ناوگان تاکسیرانی کرج اضافه می شود

کریم افشار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته قرار است حدود بیش از هزار دستگاه تاکسی به ناوگان تاکسیرانی کرج افزوده شود.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کرج با بیان این مطلب بیان داشت: این اقدام از اواخر سال گذشته آغاز شده و در سال جاری نیز به تدریج تاکسی های جدید وارد سیستم حمل و نقل شهری می شوند.

وی افزود: در اواخر سال گذشته 200 دستگاه تاکسی جدید وارد شهر شد و مابقی آن نیز به زودی وارد سیستم حمل و نقل شهری کرج می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه این تاکسی ها شامل خودروهای چهار سرنشین می شود، خاطر نشان کرد: این تاکسی ها شامل خودروهای چهار سرنشین پژو 405 و سمند می شود در این راستا 250 دستگاه ون نیز به این سیستم افزوده می شود.

افشار یادآور شد: البته تاکنون قرارداد افزوده شدن خودروهای ون منعقد نشده است که امیدواریم با تسریع در روند اجرای آن شاهد بهبود وضعیت ترافیکی و حمل و نقل مسافر باشیم.

وی تاکید کرد: در سازمان تاکسیرانی کرج این پتانسیل وجود دارد که بتواند در تعداد جذب تاکسی های بیشتر از طریق وزارت کشور اقدام کند.



