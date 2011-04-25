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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

هزار تاکسی به ناوگان تاکسیرانی کرج اضافه می شود

هزار تاکسی به ناوگان تاکسیرانی کرج اضافه می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کرج گفت: در سال جاری به تدریج با ورود تاکسیهای جدید به سیستم حمل و نقل شهری بیش از هزار دستگاه تاکسی به ناوگان تاکسیرانی کرج افزوده می شود.

کریم افشار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته قرار است حدود بیش از هزار دستگاه  تاکسی به ناوگان تاکسیرانی کرج افزوده شود.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کرج با بیان این مطلب بیان داشت: این اقدام از اواخر سال گذشته آغاز شده و در سال جاری نیز به تدریج تاکسی های جدید وارد سیستم حمل و نقل شهری می شوند.

وی افزود: در اواخر سال گذشته 200 دستگاه تاکسی جدید وارد شهر شد و مابقی آن نیز به زودی  وارد سیستم حمل و نقل شهری کرج می شود.
 
این مسئول با اشاره به اینکه این تاکسی ها شامل خودروهای چهار سرنشین می شود، خاطر نشان کرد: این تاکسی ها شامل خودروهای چهار سرنشین پژو 405 و سمند می شود در این راستا 250 دستگاه ون نیز به این سیستم افزوده می شود.
 
افشار یادآور شد: البته تاکنون قرارداد افزوده شدن خودروهای ون منعقد نشده است که امیدواریم با تسریع در روند اجرای آن شاهد بهبود وضعیت ترافیکی و حمل و نقل مسافر باشیم.
 
وی تاکید کرد: در سازمان تاکسیرانی کرج این پتانسیل وجود دارد که بتواند در تعداد جذب تاکسی های بیشتر از طریق وزارت کشور اقدام کند. 

 
کد مطلب 1297337

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