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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۰۲

در پاسخ به مهر اعلام شد؛

خبر خوش سفیر روسیه از راه‌اندازی نیروگاه بوشهر

خبر خوش سفیر روسیه از راه‌اندازی نیروگاه بوشهر

سفیر روسیه در تهران از خبر خوش درباره راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، "الکساندر سادو نیکوف" امروز دوشنبه در حاشیه همایش بررسی روابط تجاری میان ایران و روسیه در تهران در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: خبر خوبی درباره راه اندازی نیروگاه بوشهر در راه است به طوری که افرادی که نسبت به راه اندازی این نیروگاه توسط روسیه بدبین هستند، ناامید خواهند شد.

وی افزود: کشور روسیه به زودی به وعده خود مبنی بر راه اندازی نیروگاه بوشهر عمل خواهد کرد.

سفیر روسیه در تهران همچنین بر ضرورت افزایش سطح مبادلات تجاری میان دو کشور تاکید و به تجار ایرانی توصیه کرد: با بازاریابی کالاهای خود را به روسیه صادر کنند.

کد مطلب 1297339

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