  1. هنر
  2. سینمای ایران
۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

"پنگول" به زودی کلید می خورد

"پنگول" به زودی کلید می خورد

فیلمبرداری فیلم سینمایی" پنگول" به کارگردانی مسعود کرامتی به زودی آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به زودی پیش تولید نهایی فیلم سینمایی"پنگول" به کارگردانی مسعود کرامتی آغاز می شود. فیلمنامه نهایی این فیلم سینمایی توسط کرامتی بازنویسی و تکمیل شده است. 

پیش تولید این فیلم سینمایی حدود 15 روز در موسسه شکوفا فیلم به طول می انجامد و پس از قطعی شدن بازیگران و عوامل فیلمبرداری در تهران آغاز می شود. لاله صبوری نویسنده فیلمنامه این فیلم سینمایی است و داریوش بابائیان تهیه‌کنندگی "پنگول" را برعهده دارد.

"پنگول" یک گربه عروسکی با صداپیشگی هومن حاجی‌عبداللهی است که هر روز در قالب برنامه رنگین کمان در شبکه تهران برای کودکان برنامه اجرا می‌کند. مسعود کرامتی فیلم‌های سینمایی "پاتال و آرزوهای کوچک" ،"کودکانه" ، "روز کارنامه"، مجموعه تلویزیونی "خانه ما" و... را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1297341

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها