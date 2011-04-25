برخی خانه های بهداشت گنبد استیجاری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حیدرعلی احمدی بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از خانه های بهداشت شهرستان افزود: برای رفع مشکلات، نهضت ساخت خانههای بهداشت در شهرستان گنبدکاووس نیز از سال گذشته آغاز شده است.
وی اظهار داشت: برخی از این خانههای بهداشت توسط خیران شهرستان نیز در حال احداث است و امید میرود با احداث این خانههای بهداشت مشکل استیجاری بودن خانههای بهداشت حل شود و هزینههای مربوط به پرداخت اجاره بهای این خانههای بهداشت صرف امور بهداشت و درمان جامعه شود.
وی احداث پایگاههای بسیج مقاومت را در غنیترکردن فرهنگ بسیج در جامعه به ویژه در روستاها موثر دانست و آن را در تامین امنیت اجتماعی و توسعه فرهنگی روستاها مهم برشمرد.
احمدی همچنین با اشاره به 9 اردیبهشت ماه سالروز شوراها گفت: شوراهای اسلامی شهر روستا باید در راستای تقویت اخوت و برادری حرکت کنند و از تفرقه و حواشی پرهیز کنند.
وی با اشاره به آیات قرآنی در خصوص شورا گفت: قرآن نیز بر مسئله شورا تاکید دارد. وی همچنین تشکیل شورا را که برخوردار از پشتوانه عقل است را برای جامعه لازم و ضروری برشمرد و در ادامه تصریح کرد: شوراها با تعامل مناسب با دهیاران میتوانند زمینه پیشرفت شهر و روستاها را فراهم کنند.
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