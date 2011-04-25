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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۱۰

برخی خانه های بهداشت گنبد استیجاری است

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبد کاووس، استیجاری بودن برخی خانه های بهداشت را از جمله مشکلات حوزه سلامت در این شهرستان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حیدرعلی احمدی بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از خانه های بهداشت شهرستان افزود: برای رفع مشکلات، نهضت ساخت خانه‌های بهداشت در شهرستان گنبدکاووس نیز از سال گذشته آغاز شده است.

وی اظهار داشت: برخی از این خانه‌های بهداشت توسط خیران شهرستان نیز در حال احداث است و امید می‌رود با احداث این خانه‌های بهداشت مشکل استیجاری بودن خانه‌های بهداشت حل شود و هزینه‌های مربوط به پرداخت اجاره بهای این خانه‌های بهداشت صرف امور بهداشت و درمان جامعه شود.

وی احداث پایگاههای بسیج مقاومت را در غنی‌ترکردن فرهنگ بسیج در جامعه به ویژه در روستاها موثر دانست و آن را در تامین امنیت اجتماعی و توسعه فرهنگی روستاها مهم برشمرد.

احمدی همچنین با اشاره به 9 اردیبهشت ماه سالروز شوراها گفت: شوراهای اسلامی شهر روستا باید در راستای تقویت اخوت و برادری حرکت کنند و از تفرقه و حواشی پرهیز کنند.

فرماندار گنبد تاکید کرد: شوراهای اسلامی برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم از دستگاههای اجرایی پشتیبانی و حمایت کنند و حرکت و اقدام از روی برنامه را سرلوحه کارشان قرار دهند.
 
وی با اشاره به آیات قرآنی در خصوص شورا گفت: قرآن نیز بر مسئله شورا تاکید دارد. وی همچنین تشکیل شورا را که برخوردار از پشتوانه عقل است را برای جامعه لازم و ضروری برشمرد و در ادامه تصریح کرد: شوراها با تعامل مناسب با دهیاران می‌توانند زمینه پیشرفت شهر و روستاها را فراهم کنند. 
 
وی همچنین یادآور شد: شورا نقطه اتصال افکار مردم با حکومت در راستای خدمت‌رسانی به مردم است. 
کد مطلب 1297344

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