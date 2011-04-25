  1. استانها
  2. سمنان
۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۴۸

سال گذشته مقدمه سال جهاد اقتصادی بود

سال گذشته مقدمه سال جهاد اقتصادی بود

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری سمنان گفت: سال همت مضاعف و کار مضاعف در سال 89 مقدمه ای بود برای سال 90 که به عنوان سال جهاد اقتصادی تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حسن اسلامی راد بعد از ظهر دوشنبه در نشست کمیته تخصصی پیشگیری و ساماندهی اقتصادی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان گفت: از مهترین اقدامات سال گذشته، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود که با هدفمندی یارانه ها آرزوی دیرینه نظام جمهوری اسلامی محقق شد.

وی افزود: باید در سال جهاد اقتصادی، جهاد در همه ابعاد آن اجرا شود و جهاد اقتصادی در تمامی ابعاد اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی، عمرانی و ... است.

به گفته مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری سمنان، باید کار و تلاش بیشتری در بعد اقتصادی در سالجاری که مزین به نام جهاد اقتصادی است انجام شود.

وی اضافه کرد: بازار باید عاری از قاچاق کالا باشد و با کار فرهنگی بیشتر برای کسبه و مردم زمینه استفاده از کالای قاچاق را در جامعه از بین برد.

وی با اشاره به عرضه کود شیمیایی قاچاق گفت: با نظارت بیشتر می توان در پیشگیری و مقابله با این مسئله اقدام و با عرضه کودهای شیمیایی قاچاق مبارزه کرد.

رئیس سازمان بازرگانی استان سمنان نیز در این نشست گفت: ورود کالاهای قاچاق به کشور تاثیر زیادی بر جریان تولید و واحدهای تولیدی دارد.

رسول منصوری با تاکید بر مبارزه قاطع با قاچاق کالا توسط مسئولان گفت: باید از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری شود و کالا تنها از گمرک وارد کشور شود.

وی با اشاره به اینکه در استان سمنان زمینه مصرف کالای قاچاق کمتر مشاهده می شود، گفت: دستگاههای دولتی باید به نحوی اقدام کنند که با قاچاقچیان برخورد قاطع صورت گیرد تا به پویایی اقتصاد لطمه ای وارد نشود.

کد مطلب 1297345

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها