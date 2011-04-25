سال گذشته مقدمه سال جهاد اقتصادی بود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حسن اسلامی راد بعد از ظهر دوشنبه در نشست کمیته تخصصی پیشگیری و ساماندهی اقتصادی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان گفت: از مهترین اقدامات سال گذشته، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود که با هدفمندی یارانه ها آرزوی دیرینه نظام جمهوری اسلامی محقق شد.
وی افزود: باید در سال جهاد اقتصادی، جهاد در همه ابعاد آن اجرا شود و جهاد اقتصادی در تمامی ابعاد اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی، عمرانی و ... است.
به گفته مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری سمنان، باید کار و تلاش بیشتری در بعد اقتصادی در سالجاری که مزین به نام جهاد اقتصادی است انجام شود.
وی اضافه کرد: بازار باید عاری از قاچاق کالا باشد و با کار فرهنگی بیشتر برای کسبه و مردم زمینه استفاده از کالای قاچاق را در جامعه از بین برد.
وی با اشاره به عرضه کود شیمیایی قاچاق گفت: با نظارت بیشتر می توان در پیشگیری و مقابله با این مسئله اقدام و با عرضه کودهای شیمیایی قاچاق مبارزه کرد.
رئیس سازمان بازرگانی استان سمنان نیز در این نشست گفت: ورود کالاهای قاچاق به کشور تاثیر زیادی بر جریان تولید و واحدهای تولیدی دارد.
رسول منصوری با تاکید بر مبارزه قاطع با قاچاق کالا توسط مسئولان گفت: باید از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری شود و کالا تنها از گمرک وارد کشور شود.
وی با اشاره به اینکه در استان سمنان زمینه مصرف کالای قاچاق کمتر مشاهده می شود، گفت: دستگاههای دولتی باید به نحوی اقدام کنند که با قاچاقچیان برخورد قاطع صورت گیرد تا به پویایی اقتصاد لطمه ای وارد نشود.
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