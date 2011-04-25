سال گذشته مقدمه سال جهاد اقتصادی بود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حسن اسلامی راد بعد از ظهر دوشنبه در نشست کمیته تخصصی پیشگیری و ساماندهی اقتصادی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان گفت: از مهترین اقدامات سال گذشته، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود که با هدفمندی یارانه ها آرزوی دیرینه نظام جمهوری اسلامی محقق شد.

وی افزود: باید در سال جهاد اقتصادی، جهاد در همه ابعاد آن اجرا شود و جهاد اقتصادی در تمامی ابعاد اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی، عمرانی و ... است.

به گفته مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری سمنان، باید کار و تلاش بیشتری در بعد اقتصادی در سالجاری که مزین به نام جهاد اقتصادی است انجام شود.

وی اضافه کرد: بازار باید عاری از قاچاق کالا باشد و با کار فرهنگی بیشتر برای کسبه و مردم زمینه استفاده از کالای قاچاق را در جامعه از بین برد.

وی با اشاره به عرضه کود شیمیایی قاچاق گفت: با نظارت بیشتر می توان در پیشگیری و مقابله با این مسئله اقدام و با عرضه کودهای شیمیایی قاچاق مبارزه کرد.

رئیس سازمان بازرگانی استان سمنان نیز در این نشست گفت: ورود کالاهای قاچاق به کشور تاثیر زیادی بر جریان تولید و واحدهای تولیدی دارد.

رسول منصوری با تاکید بر مبارزه قاطع با قاچاق کالا توسط مسئولان گفت: باید از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری شود و کالا تنها از گمرک وارد کشور شود.