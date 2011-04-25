بیمه ایران در قزوین ۳۰۰ میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد

حسین ملکی راعی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیارد و ۹۸۹ میلیون و ۲۹۳هزار ریال خسارت به بیمه شدگان پرداخت شد که برای ۹۱ هزار و ۹۷ بیمه شخص ثالث بوده است.

ملکی راعی افزود: این میزان خسارت درمدت مشابه سال قبل، ۱۹۴ میلیارد و ۹۰۸میلیون و ۱۳۳هزار ریال برای۲۴ هزار و ۶۵۷ بیمه نامه بوده است.

مدیرکل بیمه ایران استان قزوین خاطرنشان کرد: این رقم در سال ۸۸ برای ۲۵۲هزار و ۱۹۶ بیمه نامه به مبلغ ۲۵۶ میلیارد و ۹۸۹ میلیون و ۴۶۶ هزار ریال بوده است.

ملکی در ادامه بیشترین خسارت پرداختی به بیمه گزاران را حق بیمه شخص ثالث با ۱۴۱ میلیارد و ۱۸۹میلیون و۹۹۰هزار ریال برای ۱۰هزار و۷۴ بیمه نامه اعلام کرد و یادآورشد: این رقم درمدت مشابه سال قبل، ۸۴ میلیارد و۴۴۰میلیون و ۴۴هزار ریال برای ۹ هزار و ۷۹۷ بیمه نامه بوده است.

وی، سهم حق بیمه ثالث از کل پرتفوم را ۴۶درصد و ضریب خسارت نسبت به حق بیمه شخص ثالث را ۱۰۲ درصد اعلام کرد.

این مسئول همچنین حق بیمه دریافتی ازبیمه گزاران بیمه شخص ثالث در سال گذشته را ۱۵۷ میلیارد و۶۰۰ میلیون و۴۷۱ هزار ریال برای ۱۰۳هزار و۸۲۱ بیمه نامه ذکر کرد و افزود: این رقم درمدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۴۱میلیارد و۹۷۴ میلیون و۸۹۷ هزار ریال برای ۱۰۲هزار و۹۶۱ بیمه نامه بوده است.

ملکی به تفکیک خسارتهای پرداختی برای رشته های مختلف بیمه ای پرداخت و افزود: ازمجموع خسارتهای پرداختی درسال گذشته، یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون و ۵۱۹ هزار ریال مربوط به آتش سوزی، ۹۰۷ میلیون و ۲۷۹هزار ریال باربری، ۱۵میلیارد و۸۵۲ میلیون و ۱۷۲هزار ریال بدنه اتومبیل، ۲۴ میلیارد و ۲۱۷میلیون و ۷۰۶ هزار ریال مازاد مالی و دیه بوده است.

مدیرکل بیمه ایران استان قزوین، پرداخت سه میلیارد و۶۷ میلیون و ۸۴۶ هزار ریال برای بیمه شخص ثالث ، ۱۸میلیون و۴۰ هزار ریال بیمه نامه تمام خطر،۱۰ میلیارد و۷۲۷میلیون و ۲۶۹هزار ریال برای بیمه نامه مسئولیت، پنج میلیارد و ۳۳ میلیون و۹۴۶هزار ریال بیمه عمر ، دو میلیارد و۵۴۲ میلیون و۴۶۷هزار ریال برای بیمه حوادث و ۹۵ میلیارد و۹۱۲ میلیون و۵۹ هزار ریال نیز برای بیمه نامه درمانی را از دیگر خسارتهای پرداختی به بیمه شدگان اعلام کرد.

شرکت بیمه ایران در استان قزوین دارای ۷۶ نمایندگی، سه شعبه فعال و سه شرکت خدمات بیمه ای است.