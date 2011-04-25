اولین محصول کارخانه آسفالت کرج روی زمین پهن می شود

علی آقازاده با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگارمهر در کرج، اظهار داشت: پس از پیگیریهای فراوان و رفع مسائل و مشکلات موجود در رابطه با کارخانه آسفالت به زودی فعالیت آن در کرج آغاز می شود.

وی افزود: یکی از اقدامات شهرداری کرج در کنار طرحهای بزرگ عمرانی از جمله اجرای شش تقاطع غیرهمسطح و بزرگراههای شمالی و جنوبی کرج، امور مهمی همچون آسفالت نیز مدنظر قرار می گیرد.

این مسئول با اشاره به اینکه اولویت سال 90 در زمینه خدمات شهری نهضت آسفالت در سطح کلانشهر کرج است، خاطر نشان کرد: بهبود وضعیت معابر و روکش آسفالت خیابانها از اهم اقداماتی است که در سال جدید در دستور کار شهرداری کرج قرار گرفته است.

برخی خیابانهای کرج پس از 40 سال آسفالت می شوند

شهردار کلانشهر کرج در بخشی از سخنان خود یادآور شد: برخی خیابانها و معابر کرج 40 سال است که روی آسفالت به خود ندیده است که امیدواریم با راه اندازی این کارخانه این معضل نیز برطرف شود.

وی گفت: بهبود وضعیت آسفالت خیابانهای سطح شهر یکی از دغدغه های مهم شهروندان است که همواره مورد اعتراض مردم بوده است.

آقازاده افزود: بهره برداری از کارخانه آسفالت کرج می تواند علاوه بر بهبود وضعیت نسبی معابر نقش بسزایی در روان سازی ترافیک و تکریم شهروندان به شمار رود.