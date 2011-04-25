مسائل حقوقی اقلیتهای دینی پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی قرابتهای معنوی ادیان آسمانی را گسترده بر شمرد و گفت: حقیقت تمام ادیان الهی تسلیم در برابر توحید و حقیقت ذات الهی است، همان سخنی که در اسلام نیز بر آن تاکید خاصی شده است و این نقطه اشتراک ادیان الهی و نقطه تفاوت این ادیان با ادیان و مکاتب نوظهور و بی پایه و اساس است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به حقوق اقلیتهای دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی به درستی، بر رعایت حقوق اقلیتهای دینی تأکید شده است و بر حسب شرع و دین مبین اسلام نیز همه ما موظف به رعایت و احترام به حقوق آنان هستیم.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی مربوط به اقلیتهای دینی که نیاز به قانون دارد می‌تواند در چارچوب طرحها یا لوایحی از طریق مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از نهایی شدن و تصوب در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد.

آملی لاریجانی همچنین با تاکید بر توجه بیشتر به بازدارندگی مجازاتها علیه متجاوزان به حقوق اقلیتهای دینی، به عنوان رویکردی مناسب در مقابله و کاهش جرایم علیه پیروان اقلیتهای دینی در کشور، از آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری در این زمینه خبر داد.

در این دیدار نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس با قدردانی از زحمات مسئولان در حفظ حقوق اقلیتهای دینی، پیروان تمام ادیان الهی را در کشور حامی و پشتیبان ایران و نظام جمهوری اسلامی عنوان کردند و با ذکر برخی از همراهی‌های اقلیتهای دینی، شرکت در حماسه دفاع مقدس را یکی از بارز‌ترین نمونه‌های آن برشمردند.