صادرات ایران به روسیه به 114 میلیون دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صافدل امروز دوشنبه در همایش بررسی روابط تجاری ایران و روسیه در تهران گفت: بدون تردید ظرفیتهای موجود دو کشور مهم و همسایه می تواند در کنار یک اراده قوی برنامه منسجم و اقدامات هماهنگ منجر به افزایش روزافزون سطح همکاریهای اقتصادی شده و به آن ماهیت استراتژیک دهد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: در حال حاضر فدراسیون روسیه به عنوان یک اقتصاد نوظهور که با موفقیت امواج بحرانهای مختلف از جمله بحران مالی جهانی در سال 2009 مواجه بوده، می تواند به جایگاه مناسبی در نظام اقتصاد جهانی دست یابد که البته این امر منوط به تعامل فراگیر با سایر کشورها و بویژه کشورهای همسایه است.

وی تصریح کرد: ایران به عنوان مهمترین کشور منطقه خاورمیانه که دارای ظرفیتهای متعدد و متنوع در بخشهای مختلف بوده و در همسایگی روسیه نیز قرار دارد، می تواند مورد توجه قرار گیرد، ضمن اینکه نعمت وجود همسایگان متعدد برای ایران که بزرگترین کشور دنیا در میان آنها قرار دارد زمینه افزایش نقش و اهمیت کشورمان را ثابت می کند.

به گفته صافدل، علیرغم تلاشهای انجام شده از سوی مقامات و مسئولان دوکشور در سالهای اخیر که منجر به افزایش سطح همکاریها در بخشهای مختلف به ویژه اقتصادی و تجاری شده است هنوز این سطح از همکاریها با ظرفیتهای دو کشور فاصله دارد و دو کشور ایران و روسیه در بهترین عملکرد تجاری خود به سهم درخور از مبادلات تجاری خارجی یکدیگر نرسیده اند.

وی خاطرنشان کرد: در 12 ماهه سال 2010 صادرات ایران به روسیه 317 میلیون دلار و آمار واردات از روسیه به 495 میلیون دلار رسیده، ضمن اینکه در سه ماهه نخست سال 2011 صادرات ایران به روسیه 114 میلیون دلار و واردات از روسیه 79 میلیون دلار است.

به اعتقاد وی، مشکلاتی بر سر راه توسعه مبادلات تجاری دو کشور وجود دارد که لازم است از طریق رایزنی مستقیم و رویدادهایی همچون اجلاس کمیسیون مشترک و کمیته توسعه مناسبات تجاری دو کشور چاره اندیشی شود.

صافدل بر ضرورت چاره اندیشی درباره مشکلاتی همچون اطلاع رسانی در خصوص توانمندیهای تجاری دو کشور و معرفی فرصتهای تجاری، توجه به سرمایه گذاری از سوی شرکت های دو کشور ، انعقاد موافقتنامه جامع همکاریهای تجاری میان دو کشور، توجه به قیمت تمام شده محصولات ، افزایش کمی و کیفی بخش های رایزنی بازرگانی، حمایت از شرکتهای صاحب برند و حل مشکلات گمرکی و بانکی تاکید کرد.