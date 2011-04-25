سفر رئیس دستگاه قضایی کره جنوبی به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، لی‌یونگ هون رئیس دستگاه قضایی کره جنوبی به همراه هیئت عالی رتبه قضایی این کشور روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت ماه به جمهوری اسلامی ایران سفر می‌کند.

رئیس دستگاه قضایی کره جنوبی در این سفر سه روزه در دیدار با آیت‌الله آملی لاریجانی راه‌های ارتقای سطح همکاریهای قضایی دو کشور را بررسی خواهد کرد.

امضای تفاهمنامه معاضدت‌های قضایی میان دو کشور از جمله دیگر اهداف این سفر است.

رئیس دستگاه قضایی کره جنوبی علاوه بر دیدار با رئیس ‌قوه قضاییه کشورمان، با رئیس مجلس نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد.

دیدار با رئیس دیوان عالی کشور و وزیر دادگستری از دیگر برنامه‌های رئیس دستگاه قضایی کره جنوبی است.

وی همچنین در این سفر سه روزه از نزدیک در جریان روند فعالیتهای دستگاه قضایی قرار می‌گیرد.