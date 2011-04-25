اولین فرهنگسرای خصوصی البرز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ظهر دوشنبه اولین فرهنگسرای خصوصی کرج تحت پوشش معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج با هدف آموزش و توسعه فرهنگ شهروندی در فضایی به مساحت 500 مترمربع به بهره برداری رسید.

در این مراسم شهردار کرج و مدیران ستادی حوزه فرهنگی اجتماعی شهرداری حضور داشتند.

این فرهنگسرا با محوریت کودکان فعالیت می کند.

از نکات جالب این مجموعه ساخت ماکت آموزشی منطقه رجایی شهر و ارائه آموزشهای نوین در حوزه ترافیک و شهروندی است.

محوطه بیرونی این فرهنگسرا به صورت ماکتی از منطقه جهانشهر است که در آن مراجعان با فرهنگ شهرنشینی آشنا می شوند.

این فرهنگسرا در خیابان سوم شرقی فاز سوم رجایی شهر واقع است.