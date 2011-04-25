به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام احمد واعظی ظهر دوشنبه در دیدار با آیت الله نوری همدانی با تاکید بر تقویت بعد بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی ابراز داشت: این نهاد در نظر تا با با تولیدات فکری و همچنین تربیت نیروی انسانی بتواند در بخش بین الملل و به خصوص کشورهای اسلامی و عربی نیز فعالیت جدی داشته باشد.
وی با تاکید براینکه در این زمینه دفتر تبلیغات تنها به حضور فیزیکی اکتفا نخواهد کرد ادامه داد: ما سعی داریم تا در جنبه بین الملل از طریق تقویت وسایل ارتباطی با افرادی که درکشورهای مختلف به فعالیت در بخشهای همچون چاپ و نشر مجله اقدام میکنند تغذیه فکری داشته باشیم.
واعظی در ادامه با تبیین فعالیتهای دفتر تبلیغات اسلامی گفت: تولید محتوای دینی در حوزه پژوهش ارائه آموزشهای مختلف، و همچنین ارائه آموشهای لازم جهت اعزام مبلغ از جمله فعالیتهای این دفتر است.
اهتمام ویژه دفتر تبلیغات به تبلیغ تخصصی
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی در ادامه با اشاره به رویکردهای جدید دفتر تبلیغات اسلامی به اهتمام ویژه به تبلیغ تخصصی اشاره داشت و بیان کرد: با اهتمام ویژه به این برنامه اعزام مبلغ تنها به زمانهای خاص محدود نمیشود بلکه مبلغان با آموزشهای کاربردی و در موقعیتهای خاص اعزام میشوند و همچنین اعزام مبلغ به مناطق خاص نیز با آموزش مبلغان به شکل مداوم خواهد بود.
وی با بیان اینکه برخی از طلاب در این زمینه تنها به آموز زبانهای خارجی اکتفا میکنند ادامه داد: آموختن زبان به تنهایی کافی نیست بلکه کسی که میخواهد در کشوری فعالیت تبلیغی داشته باشد باید با فرهنگ، آداب و تفکر حاکم برمردم آن کشور نیز آشنایی داشته باشد.
دفتر تبلیغات تنها به حضور فیزیکی اکتفا نمیکند
وی در ادامه برگزاری جلسات آموزشی درباره مباحث خاص مناطق مختلف کشور و مباحث روز با محوریت امام جمعه را از دیگر برنامههای دفتر تبلیغات عنوان کرد.
نظر شما