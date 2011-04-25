جایزه علامه شهیدی امسال اعطا می شود / تاکید وزیر بر اجرای برنامه

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، شهرستان بروجرد به عنوان دیار فرزانگان در چند سال اخیر در پی وعده های داده شده قرار بود میزبان کنگره ملی علامه شهیدی به منظور اعطا جایزه ادبی استاد سید جعفر شهیدی باشد که متاسفانه این امر به دلایل مختلف از جمله کمبود اعتبارات عملیاتی نشد.

این در حالیست که خبرگزاری مهر در گزارشی پیش از این با یادآوری وعده های داده شده در این زمینه از مسئولان خواسته بود که به عنوان مطالبه ای عمومی در راستای برگزاری کنگره ملی علامه شهیدی گام های موثرتر و عملیاتی تری بردارند که این امر مورد استقبال مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان قرار گرفت تا معاون فرهنگی این اداره کل از قطعی شدن برگزاری جایزه ادبی علامه شهیدی در سالجاری خبر دهد.

از سوی دیگر مهجوریت مفاخر لرستان و ضرورت معرفی در برنامه های فرهنگی و هنری موضوعی بود که در گزارش مهر مورد تاکید قرار گرفت که این امر نیز با واکنش مثبت متولیان حوزه فرهنگ و هنر استان مواجه شد تا مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان نیز از برگزاری همایش تجلیل از مفاخر و مشاهیر حوزه فرهنگ و هنر با رونمایی از تمبر یادبود این مشاهیر خبر دهد.

کمیته های علمی و اجرایی جایزه علامه شهیدی شکل گرفت

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان که در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر با خبرنگار این خبرگزاری سخن می گفت در سخنانی اظهار داشت: در اولین گام جلسه هماهنگی به منظور برگزاری جایزه ادبی علامه شهیدی با حضور مسئولان فرهنگی استان برگزار شد.

منصور احمدی همچنین از تشکیل کمیته علمی و اجرایی این برنامه ملی خبر داد و بیان داشت: در این راستا در شهرستان بروجرد نیز به عنوان میزبان کنگره اولین نشست هماهنگی میان مسئولان ارشاد، دانشگاهیان و صاحب نظران حوزه علمیه برگزار شد.

وی ادامه داد: همچنین در راستای برگزاری این برنامه کمیته ای متشکل از حوزه های علمیه شهرستان بروجرد، بنیاد بین المللی غدیر استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد و دیگر دستگاههای فرهنگی به منظور پیگیری امور تشکیل شد.

تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری این کنگره

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان تصریح کرد: در جلسات هماهنگی اولیه تصمیم گرفته شده است که تلاش شود جایزه ملی علامه شهیدی در شش ماه اول سالجاری برگزار شود.

احمدی همچنین به تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری این کنگره اشاره کرد و گفت: با توجه به تامین اعتبار مورد نیاز این برنامه این اداره کل همت خود را به کار بسته است تا کنگره ای در شان نام استاد شهیدی برگزار کند.

وی با تاکید بر اینکه کیفیت این برنامه باید در سطح نام لرستان و شهرستان بروجرد به عنوان دیار فرزانگان باشد، یادآور شد: از سوی دیگر باید این برنامه به گونه ای برگزار شود که ظرفیت های موجود در حوزه آثار مرتبط با شخصیت امام علی(ع) مغفول نماند.

کنگره باید در شان نام علامه شهیدی باشد

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در مورد وعده اجرای این برنامه در سال قبل گفت: سال گذشته مقدمات اعطا جایزه ادبی علامه شهیدی انجام و حتی 35 اثر نیز به دبیرخانه این کنگره نیز ارسال شد که متاسفانه به دلیل محدودیت های اعتباری این امر میسر نشد.

احمدی تصریح کرد: این در حالیست که امسال به دور از مشکلات اعتباری عزم خود را جزم کرده ایم تا این برنامه فرهنگی ادبی با توجه به تاکیدات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین مطالبات عموم فرهنگ دوستان برگزار شود.

وی محور ارسال آثار به این کنکره را پیرامون ابعاد شخصیتی امام اول شیعیان، نهج البلاغه و واقعه عظیم غدیر دانست و گفت: فراخوان ارسال اثر به این کنگره به زودی اعلام خواهد شد.

حضور شخصیت های برجسته کشوری در کنگره ملی علامه شهیدی

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با تاکید بر اینکه تلاش ما این است که کیفیت کنگره فدای تعجیل در اجرای آن نشود، بیان داشت: همچنین برای حضور در این کنگره ملی از شخصیت های برجسته کشوری دعوت خواهد شد.

احمدی دعوت از سخنرانان صاحب نام در این عرصه را از دیگر تمهیدات اندیشیده شده در این زمینه عنوان کرد و گفت: حداکثر تلاش ما این است که جایزه ادبی علامه شهیدی در شش ماه اول سالجاری برگزار شود.

علامه شهیدی؛ ادیبی فرزانه و مورخی ژرف‌نگر و انسانی والا

به هر روی به نظر می رسد کمترین کاری که می توان در گرامیداشت شخصیت فرزانه ای چون علامه شهیدی که مقام معظم رهبری در پیام تسلیت خود از وی با عنوان "ادیبی فرزانه و مورخی ژرف‌نگر و انسانی والا و با کرامت و در شمار مفاخر علمی" یاد کرده است تلاش در راستای حفظ نام و آثار این استاد گرانمایه است.

بنابر این گزارش علامه سید جعفر شهیدی از مفاخر و بزرگان ادب ایران زمین در سال 1297در شهر بروجرد به دنیا آمد. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در بروجرد به پایان رسانید، سپس اندک مدتی را در حوزه علمیه قم در خدمت آیت الله آقاحسین بروجردی و سایر علما و مراجع به تحصیل فقه و اصول پرداخت.

سپس برخورد و آشنایی استاد شهیدی با دکتر محمد معین باب آشنایی و حضور استاد شهیدی را در خدمت علامه دهخدا گشود و او بعد از تشکیل سازمان لغت نامه دهخدا معاونت سازمان را برعهده گرفت که با مرگ استاد معین، وی مسئول این سازمان شد.

شهیدی در زمینه های ادب فارسی و ادبیات عرب، استادی کامل و بنام است. وی همکاری و موانست با استادانی چون بدیع الزمان فروزانفر، جلال همایی، دهخدا، محمد معین و ... را نیز در پرونده دارد.

استاد جعفر شهیدی با درجه دکتری ادبیات فارسی صاحب آثار و تألیفات فراوانی است که از آن جمله می توان به: "انقلاب بزرگ، زندگی حضرت سجاد، زینب (س) شیرزن کربلا، محدودیت در اسلام، زندگانی حضرت زهرا(س) و...." اشاره کرد.

اما بارزترین و شاید ماندگارترین کار استاد شهیدی ترجمه شیوا، مسجع و روان او از نهج البلاغه باشد که این ترجمه در سال 1369 به عنوان کتاب سال برگزیده شد.

علامه دکتر شهیدی ۲۳‬دی ماه سال 86 بر اثر بیماری ریوی در تهران دیده از جهان فروبست و پیکر این استاد فرهیخته با قرائت پیام تسلیت مقام معظم رهبری از مقابل لغت نامه دهخدا تا دانشگاه تهران تشییع و در جوار امامزاده عبدالله به خاک سپرده شد.