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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۰۳

همزمان با روز ملی خلیج فارس/

زنجیره انسانی 128 کیلومتری در ساحل کنگان تشکیل می شود

زنجیره انسانی 128 کیلومتری در ساحل کنگان تشکیل می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار کنگان از تشکیل زنجیره انسانی 128 کیلومتری همزمان با روز ملی خلیج فارس در ساحل شهرستان کنگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کنگان، احمد بحرینی پور بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های روز ملی خلیج فارس که در شهر سیراف برگزار شد، افزود: این زنجیره انسانی با حضور اقشار مختلف مردم و دانش آموزان و دانشجویان تشکیل خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر تشکیل این زنجیره انسانی برگزاری شب شعر در سیراف و جشنواره غذاهای محلی در بنک از دیگر برنامه های روز ملی خلیج فارس در شهرستان کنگان خواهد بود.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار کنگان با اشاره به جایگاه تاریخی شهر سیراف، گفت: مردم این دیار همواره مرزداران خوبی برای خلیج فارس بوده اند.

بحرینی پور افزود: سیراف سالها از لحاظ تجارت نگینی بی همتا بوده و چشم طمع بسیاری از کشورهای منطقه را به خود جلب کرده بود.

کد مطلب 1297359

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