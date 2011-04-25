زنجیره انسانی 128 کیلومتری در ساحل کنگان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کنگان، احمد بحرینی پور بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های روز ملی خلیج فارس که در شهر سیراف برگزار شد، افزود: این زنجیره انسانی با حضور اقشار مختلف مردم و دانش آموزان و دانشجویان تشکیل خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر تشکیل این زنجیره انسانی برگزاری شب شعر در سیراف و جشنواره غذاهای محلی در بنک از دیگر برنامه های روز ملی خلیج فارس در شهرستان کنگان خواهد بود.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار کنگان با اشاره به جایگاه تاریخی شهر سیراف، گفت: مردم این دیار همواره مرزداران خوبی برای خلیج فارس بوده اند .