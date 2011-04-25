منجمان آماتور نقش مهمی در ترویج علم نجوم در بدنه اجتماع دارند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدرضا خواجه‌پور ظهر دوشنبه در ششمین همایش دانش‌آموزی نجوم که در کانون فرهنگی‌تربیتی سهروردی زنجان برگزار شد، افزود: یک منجم حرفه‌ای معمولاً در محل کار خود به فعالیت‌های تخصصی می‌پردازد ولی منجم آماتور به‌واسطه اینکه شغل و حرفه او چیزی غیر از نجوم بوده و به‌همین دلیل در قلب جامعه است، می‌تواند در سوق دادن این علم به داخل اجتماع بسیار مؤثر باشد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، ساخت وسایل نجومی از دیگر وظایف منجمان آمارتور است که می‌تواند در پیشبرد فعالیت‌های منجمان حرفه‌ای نیز تأثیر بگذارد.

خواجه پور افزود: یک منجم آماتور، به جای گرایش به کشف مسائل بزرگ باید در پی کشف‌های کوچک باشد. در واقع اگر در گذشته، منجمان آماتور به کشف‌های بزرگ دست می‌یافتند، به‌دلیل کوچک و محدود بودن تلسکوپ‌ها بود، ولی در حال حاضر با وجود تلسکوپ‌ها و تجهیزات پیشرفته نمی‌توان چنین انتظاری را از آماتورها داشت.

عضو انجمن فیزیک آمریکا و مؤلف کتب علمی مختلف، از جمله "نجوم به زبان ساده" و "انبساط جهان"، در ادامه به جدیدترین کشفیات بشر از منظومه شمسی، اشاره کرد و گفت: از زمانی که بشر، موفق به فرستادن تلسکوپ‌های بزرگ به خارج از جو زمین شده است، به اطلاعات بسیار زیادی در این زمینه دست یافته است.

این همایش یک‌روزه با ارائه 12 مقاله برگزیده، از جمله "عکاس نجومی"، "نجوم آمارتوری"، "شراره‌های خورشیدی"، "نجوم و نهج‌البلاغه" و "شهاب‌ها" تا عصر امروز ادامه دارد.