نمایشگاه توانمندیهای بخش تعاون خراسان رضوی در نیشابور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن قاسمی علی آبادی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این نمایشگاه استانی به منظور معرفی توانمندی های شرکت های تعاونی خراسان رضوی به مدت سه روز در نیشابور برگزار می شود.

وی برگزاری دوره های آموزشی حسابداری، مسائل گمرکی، بین الملی و بازاریابی را از دیگر برنامه های جانبی ذکر کرد و افزود: در این نمایشگاه که از20 اردیبهشت ماه جاری آغاز می شود، تولیدات و توانمندی های تعاونی های سراسر استان در معرض دید مردم قرار می گیرد.

دبیر اتاق تعاون استان خراسان رضوی گفت: این نمایشگاه در قالب نمایش تولیدات و فروش در محل مجتمع نمایشگاهی اتحادیه تعاون روستایی نیشابور برگزار می شود.

سید جواد رضویان افزود: این نمایشگاه با هدف معرفی فعالیت های بخش تعاون با حضور120 شرکت تعاونی از تمامی شهرستانهای استان ایجاد می شود.

مجری برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: در نظر است مراسم افتتاحیه با حضور مسئولان استانی و شرکت تعاونگران انجام شود و در اولین روز از بازگشایی این نمایشگاه گردهمایی تعاونگران نیز برگزار شود.