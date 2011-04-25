درخشش گلستانیها در مسابقه کشوری کانون پرورش فکری کودکان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این مسابقه در دو رشته سفال و نقاشی ویژه اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شده است.

در چهارمین دوسالانه کانون "فرزانه احمدی" در رشته نقاشی و "بهاره شهابی" در رشته سفالگری از مرکز فرهنگی هنری شماره یک گنبد حائز رتبه برتر شده اند.

همچنین "محمد زمان عباس خلیلی" در رشته سفالگری از مرکز فرهنگی هنری گرگان یک نیز رتبه تقدیری این مسابقه را از آن خود کرده است.

"مریم کرامتلو، آنه محمد زاده و ربابه کلاتی" مربیان هنری مراکز فرهنگی هنری کانون گلستان در کسب رتبه اعضای کانون گلستان در مسابقه چهارمین دوسالانه کانون نقش بسزایی را ایفا کرده اند.

16 مرکز فرهنگی و هری کودک و نوجوان در گلستان وجود دارد.

