15 متکدی در اردبیل جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یوسف اکبری ظهر دوشنبه در جلسه ساماندهی متکدیان این شهرستان اظهار داشت: این متکدیان در اجرای طرح پاکسازی مراکز پرتردد و اماکن گردشگری و در راستای رفع مزاحمت و جلوه نامناسب شهری جمع آوری شده اند.

وی اضافه کرد: از این تعداد دو نفر به نهادهای حمایتی معرفی و 13 متکدی دیگر برای بررسیهای لازم به مراکز قضایی و انتظامی معرفی که با قید تعهد، روانه مناطق و شهرهای محل سکونت خود شدند.

فرماندار اردبیل موفقیت در اجرای طرح پاکسازی متکدیان را استمرار در فرهنگ سازی و مشارکت مسوولانه مردم دانست و افزود: اردبیل به عنوان قطب گردشگری کشور و نیز شهرت به ویژگیهای فرهنگی و مذهبی نباید چنین معضلات اجتماعی را شاهد باشد.

وی همچنین با ارائه گزارشی از عملکرد این ستاد در سال 89 ابراز داشت: بررسی عملکردها نشان می دهد که جمع آوری، پاکسازی و مراقبت متکدیان نیازمند توسعه مراکز حمایتی و خدماتی در این شهرستان است.

اکبری برخورد مستمر و پیشگیرانه با افراد خاطی و متکدیان حرفه ای را در اردبیل از وضعیت قابل قبولی دانست و تصریح کرد: استمرار این طرح می تواند فضای موجود در معابر و میادین پرتردد را از وجود افراد فرصت طلب ایمن سازد.

وی خواستار احساس مسئولیت، همکاری به موقع با رویکرد فرهنگی و ارشادانه و مشارکت مردمی در این طرح شد و تاکید کرد: بی شک این عوامل زمینه هرگونه فرصت طلبی را از افراد شیاد و حرفه ای سلب کرده و فضا را برای سو استفاده های احتمالی تنگ خواهد کرد.

وی نقش و تاثیر نهادهای فرهنگی، صاحبان منابر و هیئت امناء مساجد، رسانه های گروهی و خبری را در برخورد ریشه ای و فرهنگی با معضلات اجتماعی از جمله تکدیگری، اعتیاد و سرقت تاثیر گذار عنوان کرد و یادآور شد: تاثیر فرهنگ سالم، سازنده و هشداردهنده در ایجاد جامعه ای به دور از آسیبهای اجتماعی غیر قابل انکار است.