کارگران ساختمانی آسیب پذیرترین قشر کارگری جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان ظهر دوشنبه به مناسبت فرارسیدن هفته کار و کارگر در دیدار با کارگران، فقر را از مهمترین آفات بزرگ زندگی بشر دانست و افزود: انسان باید برای علاج این درد تلاش کند.

وی اظهار داشت: بیمه کردن کارگران ساختمانی در مقابل حوادث مختلف، جهاد مقدسی است که آینده یک کارگر را تضمین می کند.

امام جمعه همدان با اشاره با اینکه بیشترین قشر کارگر جامعه را افراد بیسواد و مهاجرت کرده تشکیل می‌دهند، گفت: برگزاری دوره های آموزشی باید از الویت‌های مهم خانه کارگر باشد.

27 هزار نفر عضو خانه کارگر همدان هستند

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان از کسب رتبه هفتم خانه کارگر همدان در عضو گیری از کارگران در این مجمموعه خبر داد و گفت: از سال 82 تا سال 89، 26 هزار و 941 نفر عضو رسمی و در خانه کارگر همدان عضو شده اند.

چنگیز اصلانی اظهار داشت: در شش ماه نخست سال گذشته، پنج هزار و 957 نفر در رشته‌های مختلف آموزش دیده اند.

وی گفت: 229 کلاس با چهار هزار و 590 دانش‌آموخته در سال گذشته در خانه کارگر همدان برگزار شد.

اصلانی افزود: در بخش مسکن 611 واحد در محل استان در حال ساخت داریم که 61 واحد در مرحله نازک کاری و 140 واحد در حال ساخت است.

اصلانی با اشاره به پرداخت تسهیلات مالی به کارگران افزود: تاکنون 502 فقره وام 200 هزار تومانی بدون سپرده و فوری به کارگران متقاضی با سود چهار درصد پرداخت شده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان عدم امنیت شغلی کارگران را از جمله مشکلات جامعه کارگری دانست و اظهار داشت: مسئولان باید به مشکلات جامعه کارگری توجه ویژه داشته باشند.