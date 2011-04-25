واحدهای اقتصادی موفق برای دریافت تسهیلات در اولویت هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباس نیاوند ظهر دوشنبه، در کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی استان، اظهار داشت: بخش خصوصی باید افرادی را که با عدم انجام تعهدات خود به اقتصاد استان ضرر می رسانند را شناسایی و معرفی کنند تا دولت بتواند از فعالان اقتصادی واقعی حمایت کند.

وی با تاکید بر ایجاد تفاهم مشترک میان واحدهای تولیدی و نظام بانکی، گفت: این دو گروه اقتصادی باید از شرایط و فعالیت های یگدیگر درک متقابل داشته باشند، تا بتوانند با هم به پیشبرد اهداف جهاد اقتصادی، کمک کنند.

نیاوند تصریح کرد: باید میزان نیازمندی های سرمایه گذاری استان در بخش های مختلف توسط دستگاه های مسئول مشخص شود تا سهم بانک های استان در این زمینه تعیین شود.

وی همچنین با درخواست از بانک ها برای تعیین میزان تسهیلات اعطایی به تولیدکنندگان طی سال جاری، افزود: بانک های خصوصی و دولتی باید در راستای توسعه اقتصادی و پیشرفت استان، احساس مسئولیت کنند.

وی افزود: یکی از ضروریات دوام فعالیت های اقتصادی، منابع طبیعی است که در صورت توقف در تولید، ارزش افزوده ای که در چرخه نهایی محصولات هست، اتفاق نخواهد افتاد و این دو باید مکمل یکدیگر باشند.

وی با تاکید بر کاهش میزان فرسایش منابع طبیعی، خاطر نشان کرد: باید در جهت توسعه و رشد منابع طبیعی در استان برنامه ریزی کنیم.

وی ادامه داد: یکی از راه های توسعه منابع طبیعی در استان برآورد میزان خسارات بالقوه حوادث طبیعی به استان است تا بتوانیم برای مقابله با آن برنامه ریزی نموده و آنها را از تهدید به فرصت تبدیل کنیم.

نیاوند افزود: لازم است تا از ظرفیت های بخش خصوصی در زمینه حفظ و گسترش منابع طبیعی استفاده شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر حل مشکلات انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی خواستار مساعدت شرکت های تابعه وزارت نیرو با تولیدکنندگان در زمینه دریافت هزینه های انرژی شد.

نیاوند اظهار داشت: تمامی دستگاه ها باید فعالیت هایی که می توانند در راستای تحقق جهاد اقتصادی انجام دهند را احصا نموده و بر اساس آن اقدامات لازم را صورت داده و نتیجه را به استانداری اعلام کنند تا هر سه ماه یکبار طی گزارشی به استاندار خراسان رضوی ارائه شود.