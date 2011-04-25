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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه بیمارستانی برگزار می شود

ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه بیمارستانی برگزار می شود

ششمین کنگره بین‌المللی مراقبتهای ویژه بیمارستانی (ICU) با حضور میهمانان داخلی و خارجی از 20 کشور دنیا از 7 تا 9 اردیبهشت‌ ماه جاری در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی امیر سواد کوهی، دبیر ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی با اعلام این خبر گفت: این همایش با حضور نزدیک به دو هزار نفر از مسئولان و سیاستگذاران حوزه سلامت، دانشگاهیان و پژوهشگران داخلی و 25 کشور خارجی برگزار می‌شود و در آن 150 مقاله دریافت شده که در قالب 12 کارگاه آموزشی ارایه خواهد شد.

وی افزود: همچنین 30 نفر از اساتید دانشگاههای خارجی در این همایش به سخنرانی خواهند پرداخت.

به گفته سواد کوهی، برگزارکنندگان این کنگره انجمن بیهوشی ایران با مشارکت انجمن مراقبتهای ویژه و دانشگاههای علوم پزشکی کشور هستند که از روز چهارشنبه 7 اردیبهشت در سالن همایشهای پژوهشگاه نیرو در انتهای فاز 6 شهرک قدس برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره انجمن مراقبتهای ویژه ایران به فعالیت رسمی این انجمن از آبان  89 اشاره کرد و افزود: از 6 سال پیش که تربیت فلوشیب ICU در کشور آغاز شده 58 نفر از این رشته فارغ‌التحصیل شده‌اند و نیاز بود که برای ساماندهی مسایل ICU انجمن تاسیس شود و با تلاشهای صورت گرفته پروانه فعالیت انجمن مراقبتهای ویژه ایران آبان‌ سال گذشته صادر شد.

وی اضافه کرد: این انجمن تلاش دارد طی چند سال آینده تعریف استانداردی از ICU را ارایه دهد و پس از آن استانداردسازی بخشهای ICU کشور و تشکیل گروه مراقبتهای ویژه در دانشگاههای علوم پزشکی کشور را پیگیری و عملی نماید.
کد مطلب 1297374

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