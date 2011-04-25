شرکت توزیع برق نواحی رودهن، قرچک و بوستان به منطقه ارتقاء یافتند

شاهرخ رامین در گفتگو با خبرنگار مهر در رودهن اظهار داشت: بر طبق برنامه ریزیهای بعمل آمده شرکت برق توزیع نیروی برق رودهن به منطقه ارتقاء درجه یافت.



این مسئول با اشاره به وضعیت گذشته این نهاد در رودهن خاطرنشان کرد: شرکت برق توزیع نیروی برق رودهن پیش از این بصورت ناحیه به ارائه خدمات مشغول بود که با مساعدت مسئولان شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران به منطقه ارتقاء درجه پیدا کرد.



وی ادامه داد: علاوه بر رودهن دو ناحیه دیگر قرچک و بوستان نیز با تغییر وضعیت مذکور همراه شده و از این پس بصورت منطقه به ارائه خدمات خود خواهند پرداخت.



رامین با اشاره به نامه ارسالی از سوی شرکت توزیع برق نواحی استان تهران گفت: در نامه ارسالی از سوی شرکت توزیع برق نواحی استان تهران آمده است "حسب تغییر وضعیت ساختار جدید شرکتهای نواحی توزیع نیروی برق رودهن، قرچک و بوستان به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده و جهت رعایت تشریفات قانونی به مجمع عمومی نیز ارسال شده است. بنابراین آن نواحی به منطقه تغییر وضعیت یافته لذا وقف نظر مدیریت عامل و موافقت هیئت مدیره، آن منطقه زیرنظر اینجانب فعالیت خواهند کرد. سید علی بربند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران".



شرکت توزیع نیروی برق ناحیه رودهن ارائه خدمات به بخشهایی از سه شهرستان دماوند، شمیرانات و تهران را برعهده داشت که از این پس بصورت منطقه و با داشتن اختیارات بیشتر به ادامه فعالیت می پردازد.