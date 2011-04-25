پیکر استاد علی حق نظری تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، دکتر علی حق‌نظری، یکی از اساتید برجسته دانشگاه زنجان، روز جمعه در حالیکه برای انجام کارهای تحقیقاتی به شهرستان طارم سفر کرده بود، بر اثر عارضه قلبی، دارفانی را وداع گفت.

دکتر حق‌نظری که از اساتید به‌نام دانشگاه زنجان به‌شمار می‌رفت، از سال 1380 به‌عنوان استاد دانشکده کشاورزی در این دانشگاه مشغول به ‌کار شد.

وی پس از دریافت مدرک کارشناسی‌ارشد از دانشگاه تهران، با دانشگاه زنجان همکاری می‌کرد، اما پس از مدتی وقفه‌ که به‌علت ادامه تحصیل وی صورت گرفت، همکاری مجدد خود را به‌طور رسمی از سال 80 با این دانشگاه ادامه داد.

دکتر حق‌نظری مدرک دکترای خود را از دانشگاه IARI هندوستان در رشته ژنتیک دریافت کرده بود و مقالات فراوانی نیز از وی در مجلات معتبر دنیا به‌چاپ رسیده است.

از این استاد برجسته زنجانی، 23 عنوان مقاله در نشریات مختلف خارجی و داخلی به‌واسطه حضور فعالی که وی در همایش‌های بین‌المللی داخلی و خارجی داشت، به‌چاپ رسیده و از اساتید فعال دانشگاه محسوب می‌شد که در 14 اردیبهشت سال گذشته به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت.