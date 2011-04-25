سیستم گازرسانی اصفهان برای 20 سال آینده تضمین شده است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مرتضی طغیانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این نوید را به مردم استان اصفهان می‌دهیم که در موضوع گازرسانی و کمبود فشار گاز تا 20 سال آینده استان هیچ مشکلی نخواهد داشت.

وی در ادامه افزود: تا دو ماه آینده ساختمان مرکزی شرکت گاز استان اصفهان با زیربنای 30 هزار متر مربع افتتاح می‌شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: طی پنج سال گذشته بیش از 16 میلیارد مکعب گاز سالانه در استان اصفهان توزیع شده است.

وی بیان داشت: از 101 شهری که در استان اصفهان وجود دارد، به 98 شهر گازرسانی شده و سه شهر دیگر نیز در مراحل طراحی و اجرا قرار دارد.

طغیانی با اشاره به اینکه پیش از این قول داده بودیم که تا دو سال آینده به تمام روستاهای استان گازرسانی کنیم، ادامه داد: در حال حاضر بیش از 850 روستا گازدار شده و حدود 300 روستا هم در دست اجرا و طراحی است که انتظار داریم تا دو سال آینده به تمام روستاهای استان اصفهان گازرسانی شود.

وی با بیان اینکه شرکت گاز استان اصفهان دو هدف عمده را دنبال می‌کند، تاکید کرد: محرومیت‌زدایی و اشتغال‌زایی از مهمترین اهداف شرکت گاز استان اصفهان است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان به اهمیت صنایع و مصرف گاز اشاره و اضافه کرد: در حال حاضر به بیش از چهار هزار و 500 کارگاه صنعتی و بیش از 32 شهرک صنعتی گازرسانی شده و عملیات گازرسانی به 20 شهرک نیز در حال اجرا است.

وی افزود: پیش از دولت نهم، 147 کیلومتر انتقال لوله گاز انجام گرفته بود اما در حال حاضر بیش از 950 کیلومتر خطوط انتقال گاز در استالن اصفهان وجود دارد.

طغیانی اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌ها و طراحی‌هایی که در شرکت گاز استان اصفهان صورت گرفته این نوید را به همشهریان می‌دهیم که برای 20 سال آینده سیستم گازرسانی استان اصفهان هیچ مشکلی نخواهد داشت و برای 20 سال تضمین شده است.

وی تاکید کرد: در گذشته 320 ایستگاه انتقال گاز در استان اصفهان وجود داشته که این تعداد با همکاری و کار جهادگونه پرسنل شرکت گاز در حال حاضر به 650 ایستگاه رسیده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان تصریح کرد: با تقویت خط انتقال گاز کاشان، زیرساختهای استان برای توسعه صنعتی آماده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه میزان ایستگاه‌های گاز CNG استان اصفهان با هیچکدام از استانهای کشور قابل مقایسه نیست، بیان داشت: در حال حاضر 129 ایستگاه گاز CNG در استان اصفهان وجود دارد و 16 ایستگاه دیگر نیز در حال اجراست که تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

طغیانی در ادامه گفت: در سطح کشور روزانه 530 میلیون متر مکعب گاز تولید می‌شود و 830 میلیون متر مکعب نیز مصرف روزانه در کشور است .

وی با اشاره به اینکه سالانه در پیک مصرف بیش از 860 میلیون نیاز مصرف داریم، ادامه داد: هر چند که دومین ذخایر گاز جهان متعلق به ایران است اما باید در نظر داشت که سومین مصرف‌کننده گاز دنیا نیز هستیم .

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان تصریح کرد: در صورت که به این روند مصرف ادامه دهیم باید همه درآمد حاصل از مصرف نفت را به واردات و خرید گاز اختصاص دهیم .

وی با تاکید بر اینکه به دلیل زیاد شدن اختلاف طبقاتی در جامعه هیچ راهی به غیر از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به منظور تعادل در میزان مصرف نداشت، گفت: در استان اصفهان در اوج پیک در مصرف خانگی از 20 تا 22 میلیون متر مکعب به هفت میلیون متر مکعب رسید .

طغیانی بیان داشت: 85 میلیون متر مکعب نیاز گاز اصفهان است که بیش از 70 تا 80 درصد در بخش صنعت مصرف می‌شود .

وی با اشاره به اینکه بهترین مکان‌هایی که در حال حاضر برای مصرف وجود دارد نیروگاه‌هاست و در حال حاضر بازدهی نیروگاه‌ها 35 درصد است، افزود: صنایع باید به منظور بازدهی در فرآیند تغییراتی را به منظور کاهش مصرف ایجاد کنند .