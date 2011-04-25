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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۲۸

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خشونت در جهان غرب پایان ندارد/ فرزند 2 ساله مادرش را به ضرب گلوله کشت

خشونت در جهان غرب پایان ندارد/ فرزند 2 ساله مادرش را به ضرب گلوله کشت

یک پسر بچه دو ساله انگلیسی با شلیک گلوله به سوی مادر خود سبب مرگ وی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، "تروی بیلی" زمانی که در حال بازی در خانه بود با یک اسلحه کمری برخورد کرد و با احتساب اینکه این اسلحه یک اسباب بازی است آن را به سمت مادر خود نشانه رفته و شلیک کرد که ناگهان مادر نگون بخت نقش بر زمین شد.

شوهر سابق این زن و پدر تروی که شاهد ماجرا بود به پلیس اعلام کرده که در زمینه نگهداری اسلحه خود سهل انگاری کرده است.

بیلی برای حمل این اسلحه مجوز داشته، اما سهل انگاری او در نگهداری اسلحه موجب ظن پلیس شده است.

خانواده این زن که هنوز نام وی منتشر نشده به شدت از این واقعه شوکه شده اند.

کد مطلب 1297378

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