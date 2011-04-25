حفظ روند سرمایه گذاری در خراسان رضوی نیازمند دو هزار میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، راضیه علیرضایی ظهر دوشنبه، در حاشیه کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی استان گفت: با وجود اینکه عقب ماندگی های استان در زمینه سرمایه گذاری در صنایع مادر، طی چهار سال اخیر جبران شده است بازهم به تسهیلات و سرمایه بیشتری در این زمینه نیاز داریم.

وی با اشاره به وجود پنج هزار و 530 واحد تولیدی فعال در استان، تصریح کرد: صنعت استان در زمینه سرمایه گذاری های جدید و تعداد پروانه های صادره با هزار و 457 میلیارد تومان رتبه دوم کشور پس از تهران را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: این رقم در سال 1378 حدود 100 میلیارد تومان بوده و در سال 1386 به 628 میلیارد تومان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: میزان رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت خراسان رضوی طی برنامه چهارم توسعه در مقایسه با برنامه سوم 211 درصد، رشد داشته است.

وی تاکید کرد: حفظ روند صعودی سرمایه گذاری سالانه در بخش صنعت و معدن و دستیابی به سهمیه اشتغال تعیین شده، دو هدف اصلی سازمان صنایع و معادن در سال جدید است.

وی با اشاره به اینکه 173 هزار و 518 نفر در بخش صنعت استان مشغول به فعالیت هستند، اظهار داشت: در سال جاری ایجاد حدود 30 هزار فرصت شغلی بر عهده صنایع و معادن استان است.

وی گفت: در سال گذشته 265 مجوز برای واردات ماشین آلات خارجی به استان صادر شده که این تجهیزات از 10 میلیارد یورو معافیت مالیاتی بهره مند شده اند.

وی همچنین از اختصاص 83 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی از محل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها خبر داد.