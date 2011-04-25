25 میلیارد ریال اعتبار به شهرک بهشتی همدان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید مسعود عسگریان با اشاره به اینکه شهرک بهشتی اواخر سال گذشته به شهرداری همدان واگذار شد، گفت: احداث پارک، جدول گذاری، پیاده‌روسازی و زیرسازی آسفالت از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برای اجرا در این شهرک است.

عسگریان با بیان اینکه آماده‌سازی بلوک H و G نیز امسال انجام می‌شود، گفت: در حال حاضر کارهای مطالعاتی پروژه‌های عمرانی این شهرک انجام شده و برآوردها در دست تهیه است.

وی با اشاره به برگزاری مناقصه‌هایی در این زمینه ادامه داد: با هزینه کردن اعتبارات در نظر گرفته شده، سیمای شهری شهرک بهشتی متحول می‌شود.

عسگریان اولویت برنامه‌ها در این شهرک را جدول گذاری و آسفالت معابر عنوان کرد و گفت: احداث پارک شهرک نیز مدنظر است.

وی یادآور شد: نقشه‌های پارک تهیه و برآوردها در دست تهیه است.

عسگریان ادامه داد: اعتبار در نظر گرفته شده برای پروژه‌های عمرانی این شهرک معادل 10 درصد بودجه عمرانی شهرداری منطقه دو همدان است.